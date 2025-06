¡Luto mundial! Murió un actor de ‘Amar es para siempre’ y su hija se habría enterado de la peor forma

El reconocido actor español Manolo Zarzo, famoso por su participación en la novela española “Amar es para siempre” (2015), falleció a los 93 años, según confirmó la Unión de Actores de España. Su muerte ha causado conmoción en el mundo del espectáculo , pues se trata de una figura emblemática del cine y la televisión del país.

Pero más allá del luto, su partida habría desatado una dolorosa controversia familiar, protagonizada por su hija, Flavia Zarzo, quien habría denunciado públicamente que se enteró del fallecimiento de su padre por un amigo, y que incluso le pidieron no asistir al velorio.

¿Qué dijo la hija de Manolo Zarzo sobre su muerte?

La revelación, que ha causado revuelo en medios españoles , la hizo la propia Flavia —quien también es actriz— durante una entrevista con el diario El Economista, donde rompió el silencio sobre el conflicto que arrastra con su familia desde hace décadas.

⚫️ Muere el actor Manuel Zarzo a los 93 años de edad



Comenzó su trayectoria con 16 años en una compañía de teatro juvenil



Sin dejar el teatro, llegó a trabajar en el cine con Mariano Ozores, Juan Antonio Bardem o Pedro Almodóvar y tuvo papeles internacionales



🎙️@InigoPicabea pic.twitter.com/iGErm1xR5q — Radio 5 (@radio5_rne) June 17, 2025

“Hasta la fecha he estado callada por respeto a mi padre, pero ya no tengo por qué callar más. No hay derecho a que me avise un amigo de la muerte de mi padre y tenga que llamar a todos mis hermanos para que me lo confirmen”, declaró con dolor.

La actriz relató que Manolo falleció el lunes por la tarde, pero ella no lo supo hasta la mañana del martes, cuando recibió el aviso mientras estaba en la playa. Lo más doloroso, afirmó, fue que sus familiares le aseguraron días antes que su padre estaba bien de salud, algo que —según sus palabras— no era verdad.

“Me dijeron que no hacía falta que fuera al funeral”

Según Flavia, la relación con su familia está rota desde hace más de 30 años, y la muerte de su padre no hizo más que profundizar la herida:

“Ahora me siento libre para decir lo que quiera y más tras ver cómo se han portado con su muerte. ¡Hasta me dijeron que no hacía falta que viajara a Madrid ni que fuera al funeral!”

¿Mintió Flavia Zarzo? Versión contradictoria genera confusión

Sin embargo, el diario El Español publicó una versión distinta. El medio contactó a Flavia, quien supuestamente desmintió sus propias declaraciones y aseguró que mantiene una buena relación con sus hermanos y hermanastros.

Se marcha Manolo Zarzo. Salvó una vida y permaneció clínicamente muerto dos horas pagando la heroicidad con un eterno dolor de espalda. Un tipo estupendo, un actor y sobre todo un padre. Mi pésame a los suyos, sobre todo a David y Flavia. Nos vemos en las películas, Manolo. pic.twitter.com/1XkjPUh2l1 — Manuel Gancedo (@manuel_gancedo) June 17, 2025

A pesar de esto, lo único confirmado es que Flavia se enteró de la muerte de su padre varias horas después. La confusión ha generado aún más tensión mediática. ¿Cuál es la verdad detrás de este drama familiar?

¿Cómo fueron los últimos días de Manolo Zarzo?

El actor dejó cinco hijos, fruto de dos matrimonios: el primero con María Luz Cañizares y el segundo con Pilar Alonso, quien ahora es su viuda. Según Flavia, su padre asistía al hospital cada 10 o 15 días, lo que indicaría que su estado de salud ya era delicado, a pesar de lo que afirmaba la familia.

NO TE PIERDAS: