Azela Robinson reporta desaparición de su sobrino y explota: “el gobierno de Querétaro no nos ayudó en nada”

La actriz denuncia falta de apoyo tras cuatro meses sin noticias de José Ramón Pérez Ponzanelli.

September 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
José Ramón Pérez Ponzanelli fue visto por última vez en mayo pasado, en Querétaro.

“El gobierno de Querétaro no nos ayudó en nada. No nos quiso dar ni las cámaras”.

La reconocida actriz Azela Robinson dio a conocer que su sobrino José Ramón Pérez Ponzanelli se encuentra desaparecido desde hace cuatro meses. La desaparición ocurrió en el estado de Querétaro y ha sumido a su familia en una prolongada incertidumbre.

Robinson denunció públicamente que tras la ausencia de su joven sobrino, quien fue visto por última vez el 12 de mayo pasado, las autoridades no han contribuido a su localización.

La actriz británico-mexicana indicó que el gobierno de Querétaro no les permitió ni siquiera acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, un recurso elemental en las investigaciones.

“El gobierno de Querétaro no nos ayudó en nada. No nos quiso dar ni las cámaras”, explicó Azela durante una entrevista a ‘Sale el Sol’.

Por su parte, la madre José Ramón, de 32 años, Mónica Ponzanelli, también ofreció una charla para enfatizar la inacción de las autoridades competentes. La búsqueda oficial nunca se llevó a cabo, según declaró a Imagen Noticias. “Nunca lo buscaron, nunca lo buscaron en ningún lado”, expresó.

Pérez Ponzanelli salió de un hotel donde trabajaba junto a su padre y vestía ropa deportiva. Además, no llevaba consigo su teléfono ni sus lentes, pues era una salida de la que volvería rápidamente.

“Fue su sentencia de muerte no haberse llevado el celular porque es uno de los argumentos por lo que dicen que no pueden buscar a mi hijo”, lamentó Mónica Ponzanelli.

En la reconstrucción de hechos, José Ramón pidió un café en el hotel donde trabajaba y preguntó si había cigarros, ante la negativa, salió a pie hacia una tienda de conveniencia. Después no se volvió a saber de él.

“Él salió del hotel que atendía con su papá. A las siete y media de la mañana él entraba a su turno. Pidió que le hicieran un café. Preguntó si había cigarros. Le dijeron que no. Iba al Oxxo a, literal, iba al Oxxo a cuadra y media. Y no volvió”, relató Robinson.

La familia de Azela indica que han recurrido a las redes sociales para difundir la búsqueda y solicitar ayuda ciudadana, aunque esto ha dado lugar a confusiones y noticias falsas.

“Yo sí tengo un sobrino desaparecido en Querétaro, Querétaro no nos ha ayudado, lleva cuatro meses desaparecido y estamos en espera de saber qué va a pasar como muchísimos mexicanos que tienen familia desaparecida”, declaró la villana de Televisa.

Robinson finalizó dirigiendo un mensaje a las autoridades: “Pues que se pongan a trabajar. Que dejen de hacer grilla. Que dejen de robar”, reclamó.

José Ramón Ponzanelli es hijo de Mónica Ponzanelli y nieto del escultor Adolfo Octavio Ponzanelli.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
