Daniel Bisogno buscó refugio en la Virgen en sus últimos días, pese a no ser creyente, revela Maribel Guardia

“Necesito creer, necesito que Dios me ayude”.

El conductor de televisión, Daniel Bisogno, fallecido el 20 de febrero de 2025, mencionó en diversas ocasiones que no tenía ninguna creencia religiosa, sin embargo, cuando comenzó a presentar problemas de salud buscó refugio en la Virgen de Guadalupe.

Este hecho fue revelado por su compañera y amiga Maribel Guardia, quien dijo que le sorprendió de sobremanera cuando lo vio acercarse a rezarle a una imagen de “La Morenita del Tepeyac’.

Guardia relató una anécdota, en un encuentro con los medios de comunicación, donde presenció el momento en el que el ‘Muñeco’ se aproximó a la imagen de la Virgen, ubicada en el teatro donde actuaba en ‘Lagunilla mi barrio’, para orar en silencio.

“Yo siempre me voy a rezarle a la Virgen y, él, antes no lo hacía, y, de pronto, lo veía siempre parado, a lado de la Virgen, en lo que yo rezaba y, cuando terminaba, ya todo mundo se había ido y ahí seguía Bisogno”, contó Maribel.

La curiosidad llevó a la actriz y cantante a cuestionarle al conductor si era devoto de la Virgen, y éste le contestó que ante la situación que enfrentaba, tenía la certeza de que tenía que comenzar a creer el algo.

“Le decía ‘¿qué haces aquí, no me digas que eres guadalupano?’, me dice ‘Maribel, necesito creer, necesito que Dios me ayude’ y, la verdad, estoy segura de que lo ayudó porque, cuando uno se acerca a Dios, se llena de fe, estoy segura que se fue lleno de madurez y de mucho amor”, indicó Guardia.

Con una sonrisa recuerda que, aunque en principio Daniel no era de su agrado, al conocerlo terminó “enamorándose de él”.

“Era un tipo realmente interesante, cuando lo conocí me caía gordo, pero terminé enamorándome de Bisogno, una persona increíble, un tipo super culto, inteligente, con un sentido del humor increíble, gracioso, un padre... tú no sabes cómo era con esa niña (Michaela), el amor que le daba, cómo la cuidaba, el tiempo de calidad que le daba”, finalizó.