El momento exacto donde Aldo De Nigris le dice a Mar Contreras qué CAJA elegir para ser finalista

Los De Nigris están decididos a que, si ellos no ganan el pase directo a la final de La Casa de los Famosos México, al menos alguien de su equipo debe lograrlo.

Y es que en la primera temporada, Poncho De Nigris alertó a Nicola Porcella cómo obtener la caja que contenía el boleto ganador de Primer FINALISTA de La Casa de los Famosos México.

El público recuerda que Nicola le arrebató la caja a La Barby Juárez, y así se convirtió en primer finalista.

Y ahora, en la tercera temporada, Aldo De Nigris alertó a Mar Contreras para conquistar la misma hazaña.

Fans en redes sociales insisten en que las cajas que daban el pase a ser el primer finalista estaban cercanos a Dalilah Polanco, quien sigue lastimada del pie y no puede correr como el resto de habitantes. Los Fans del extinto Cuarto Noche, aseguran que la producción busca favorecer al extinto Cuarto Día, al cual pertenece Dalilah.

Aldo ha se dio cuenta que todos estaban de lado de Dalilah y Mar si le hizo caso! #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamosososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/Wu70OcfRFQ — Chica Indiscreta (@chicxindiscret) September 23, 2025

Parece que lo mismo pensó Aldo De Nigris, pues las cámaras captaron el momento exacto en el que advirtió a Mar Contreras de correr por la caja de la extrema derecha, la más cercana a Dalilah Polanco.

Y así ocurrió. En la ronda donde Dalilah Polanco resultó eliminada de la dinámica, fans notaron que Mar Contreras le arrebató la caja más cercana a ella... Fue entonces que Dalilah no encontró un catálogo en el interior y quedó fuera del concurso.

La caja que estaba justo atrás de Dalilah casualmente…



Aldo le hizo señas a Mar y el resto es historia.



El primer finalista será de Noche! #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/P4XeqqvttM — Sebastián Damm (@ElTuiteroDamm) September 23, 2025

El resultado fue que MAR CONTRERAS se convirtió en la Primera FINALISTA... Tiene pase directo a la final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México..