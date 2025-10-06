Así quedó el top 5 final de La Casa de los Famosos México... ¿Quién ganó los 4 millones?

La Casa de los Famosos terminó con una sorpresa.

La tercera temporada del reality show fue descrita por Galilea Montijo como una de las más exitosas en cuanto a audiencia y ventas, “pero lo más importante es que fue un éxito entre el público porque para ellos trabajamos”.

A la final llegaron cinco habitantes divididos en dos equipos contrarios.



Del team Noche:

Aldo T. De Nigris, un infuencer, ex futbolista y fisicoculturista cuyo apellido tiene el prestigio de tener dos ex seleccionados (Aldo y Toño De Nigris) y un ganador del tercer lugar de la primera temporada de LCDF..

Abelito, un creador de contenido, presentador y hasta cantante, que tuvo la oportunidad de demostrar que su condición de ser de talla pequeña no es impedimento para su desarrollo.

Mar Contreras, cantante y actriz con una trayectoria de tres lustros en telenovelas. Dentro del reality fue la única mujer que permaneció siempre en el team Noche

La manada que llegó a la final Youtube

Del team Día:

Dalílah Polanco, actriz de teatro y televisión que compitió desde la mitad del reality show a pesar de tener lastimada una muñeca y un pie

Shiky, conductor de radio y televisión, amigo de Facundo y originario de España. El más emocional de los finalistas, tuvo enfrentamientos constantes con Alexis Ayala.

Sobrevivientes Youtube

La entrada de Wendy Guevara y Mario Bezares

El último congelados sirvió para que La Jefa permitiera la entrada de Wendy Guevara y Mario Bezares, los ganadores de las dos primeras temporadas de La Casa de los Famosos.

Ambos se pararon ante los cinco finalistas y los animaron a enfrentar la última etapa del reality con entusiasmo.

“Nosotros más que nadie sabemos cómo se sienten en este momento pero les aseguro que vale la pena por lo que les espera allá afuera”.

Los dos ganadores le dieron consejos a los finalistas Youtube

Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México

Con una votación que impuso un nuevo récord, Galilea Montijo anunció uno a uno los lugares por orden de popularidad. La cifra final fue de 43,155,107 votos.



El quinto lugar con 2,823,067 votos fue para Mar Contreras, quien se abrazó primero con Aldo y Abelito y luego con Dalílah y Shiky. La Jefa la despidió con un mensaje en el que resaltó su valor como mujer y madre de familia: “Que no se te olvide lo que has demostrado en mi Casa”

Mar fue despedida con un aullido Instagram