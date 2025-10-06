Así quedó el top 5 final de La Casa de los Famosos México... ¿Quién ganó los 4 millones?

La Casa de los Famosos terminó con una sorpresa.
La tercera temporada del reality show fue descrita por Galilea Montijo como una de las más exitosas en cuanto a audiencia y ventas, “pero lo más importante es que fue un éxito entre el público porque para ellos trabajamos”.
A la final llegaron cinco habitantes divididos en dos equipos contrarios.
- Del team Noche:
Aldo T. De Nigris, un infuencer, ex futbolista y fisicoculturista cuyo apellido tiene el prestigio de tener dos ex seleccionados (Aldo y Toño De Nigris) y un ganador del tercer lugar de la primera temporada de LCDF..
Abelito, un creador de contenido, presentador y hasta cantante, que tuvo la oportunidad de demostrar que su condición de ser de talla pequeña no es impedimento para su desarrollo.
Mar Contreras, cantante y actriz con una trayectoria de tres lustros en telenovelas. Dentro del reality fue la única mujer que permaneció siempre en el team Noche
- Del team Día:
Dalílah Polanco, actriz de teatro y televisión que compitió desde la mitad del reality show a pesar de tener lastimada una muñeca y un pie
Shiky, conductor de radio y televisión, amigo de Facundo y originario de España. El más emocional de los finalistas, tuvo enfrentamientos constantes con Alexis Ayala.
La entrada de Wendy Guevara y Mario Bezares
El último congelados sirvió para que La Jefa permitiera la entrada de Wendy Guevara y Mario Bezares, los ganadores de las dos primeras temporadas de La Casa de los Famosos.
Ambos se pararon ante los cinco finalistas y los animaron a enfrentar la última etapa del reality con entusiasmo.
“Nosotros más que nadie sabemos cómo se sienten en este momento pero les aseguro que vale la pena por lo que les espera allá afuera”.
Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México
Con una votación que impuso un nuevo récord, Galilea Montijo anunció uno a uno los lugares por orden de popularidad. La cifra final fue de 43,155,107 votos.
- El quinto lugar con 2,823,067 votos fue para Mar Contreras, quien se abrazó primero con Aldo y Abelito y luego con Dalílah y Shiky. La Jefa la despidió con un mensaje en el que resaltó su valor como mujer y madre de familia: “Que no se te olvide lo que has demostrado en mi Casa”
El cuarto lugar fue para Shiky con 2,929,815, quien se abrazó primero con Dalílah Polanco y luego con Abelito y Aldo.
Hoy sales en el cuarto lugar, siempre creíste en tu modo amable de competir, procuraste la armonía y la buena energía, fuiste el abrazo de todos en la Casa y te vas de esta Casa con 14 amigos y si me permites, tal vez con 15. Nunca dejes de confiar en ti, Cari”.
- El tercer lugar fue para