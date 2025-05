Así fue el EXPLOSIVO choque entre Ivonne Montero y Humberto Zurita: “Casi me golpea”

Ivonne Montero reveló uno de los momentos más complicados de su carrera como actriz, cuando al compartir créditos en una telenovela con Humberto Zurita, lo que comenzó como una relación profesional prometedora se deterioró, llevándola a enfrentar momentos de tensión y violencia.

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’, la famosa habló de la terrible experiencia que vivió durante las grabaciones de la telenovela ‘Secretos del Alma’ (2008), pues, en un principio estaba emocionada por compartir el protagónico con Zurita, a quien consideraba un gran actor y un referente en la industria, pero esa oportunidad se convirtió en una pesadilla.

“Fue bien difícil. Un gran compañero, es un gran actor. Para mí era guau, era como decir ‘voy a protagonizar mi primera telenovela en México a mi regreso, a lado de Humberto Zurita’, era lo más deseado que cualquier actriz pudiera tener”, afirmó.

Según la actriz de ‘El Tigre de Santa Julia’, la química entre ambos era notable al inicio, y la historia de la telenovela fluía de manera armoniosa. Sin embargo, la situación cambió drásticamente, aunque jamás se enteró de las razones de esta transformación negativa.

“De repente comenzó a comportarse muy extraño conmigo, muy grosero, despectivo. Me dejó de hablar, teníamos escenas de beso y para separarnos me aventaba. Era muy raro, no alcancé a entender”, relató.

Ellos son Ivonne Montero (45) y Humberto Zurita (65), ellos dieron vida a Diana Cervantes y Andrés Lascurain en ''Secretos del alma'' del productor Fides Velasco. pic.twitter.com/aFqQtB0sM7 — Kellia (@Kellia05365539) August 26, 2019

El violento cruce que llevó a Ivonne Montero al límite

Ivonne Montero detalló un incidente particularmente grave durante una escena en la que sus personajes debían enfrentarse verbalmente. Según la actriz, Humberto Zurita le aventó un libro que pasó rozándola, una acción que no estaba en el guion y que la llevó al límite.

“Llegó un momento en el que a mí me colmó la paciencia y en una escena álgida donde teníamos que gritarnos, mi personaje era prácticamente la que llevaba la escena, pero él como que no lo permitió, se montó más arriba en el tono y yo tenía que salir muy airosa de la discusión”, contó.

Sin embargo, la intérprete señaló que la actitud de Zurita no fue la única que cambió, pues también notó un trato despectivo por parte de otros compañeros.

“Pero no sé en ese momento Humberto agarró un libro y me lo aventó y me pasó rozando, no estaba marcado en la escena, no estaba marcado ese nivel de él, el mío sí porque era la que venía a reclamarle, y se transformó y casi me golpea y yo ya estaba harta, porque algo sucedió, que todo el mundo me empezó a hacer caras, muchos del elenco me empezaron a hacer menos, a no verme, a ignorarme”, añadió.

Ivonne Montero estalló contra quienes critican su estilo Instagram

Ivonne Montero enfrentó a Humberto Zurita

Esa acción llevó a la actriz a su límite, por lo que enfrentó a su co-estrella, aunque las cosas no salieron como esperaba, pues él le gritó y la situación se tornó aún más tensa.

“Yo me paré y me regresé de la escena y le di dos, tres gritos y le dije ‘a mí me tocas Humberto y no te la acabas’ con groserías y todo le tuve que gritar, nunca se lo esperó, se levantó y también me empezó a gritonear”, señaló.

“Y no sé, ya estábamos finalizando la telenovela y no lo hablamos, ya no me volteó a ver el rostro”, detalló.

Pero este no fue el único episodio de violencia física, pues también contó: “Estábamos ensayando una escena y de repente él le dio una patada a la cama y la cama me golpeó y le dije ‘me golpeaste, cuidado’ y me dijo ‘quítate, porque voy a volverlo a hacer’ enfrente de todo el mundo. Muy grosero”.

Esta situación dejó una profunda huella en Ivonne Montero, llevándola a un estado de estrés que la obligó a tomar una pausa. “Entré en un proceso de ansiedad donde no estuve bien. Fue muy duro”, expresó.

Ivonne reveló que nunca habló con él para tratar de entender qué fue lo que sucedió, y jamás supo qué fue lo que detonó ese cambio de actitud en todos sus compañeros.

LEE MÁS: