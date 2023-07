¿Lo sabías? Humberto Zurita y Stephanie Salas trabajaron juntos en estas telenovelas

Aunque Humberto Zurita y Stephanie Salas mantuvieron su relación en secreto luego de la muerte de Christian Bach , primera esposa de Zurita, poco a poco la verdad fue saliendo a la luz luego de que la pareja fuera captada en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Luego de ello, Humberto Zurita y Stephanie Salas decidieron hacer pública su relación y presumir su amor tanto en público como en redes sociales , esto a pesar de las críticas debido a que Stephanie era amiga de Christian Bach y a la diferencia de edad que existe entre ellos: 16 años.

“¿Por qué compartirlo? Porque la gente lo pedía, se rumoraba ya de nuestra relación. Nosotros quisimos manejar un perfil muy bajo por diferentes razones, yo vengo de un duelo de tres años, no queríamos hacer un ruido innecesario”, aseguró Humberto durante una entrevista donde le preguntaron sobre su noviazgo con Stephanie.

Humberto y Stephanie ya habían estado juntos... en la ficción. INSTAGRAM/stephaniesalasoficial

HUMBERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS: DEL TRABAJO AL AMOR

A pesar de que la pareja ha dado de qué hablar en los últimos meses debido a su noviazgo, la verdad es que ya se conocían desde hace varios años, durante el montaje de una obra de teatro en la que Humberto Zurita trabajaba como director y productor. A partir de entonces, fueron amigos.

Tal vez no lo sabías, sobre todo si no eres muy fan de las telenovelas, pero tanto Humberto como Stephanie ya han trabajado juntos en algunos melodramas, con actuaciones que aún son recordadas por sus fans, quienes no dudaron en apoyar la relación, ahora en la vida real y no sólo en la ficción.

TELENOVELAS EN LAS QUE ACTUARON JUNTOS HUMBERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS

AL FILO DE LA MUERTE (1991)

Esta emocionante historia de Emilio Larrosa que date de principios de los años 90’s contó con la participación protagónica de Humberto Zurita (“Francisco Riquer”) y Gabriela Rivero como los protagonistas de la historia. Stephanie Salas, entretanto, interpreta a “Pilar Orozco”

EL CANDIDATO (1999)

Humberto Zurita (“Ignacio Santoscoy”) y Lorena Rojas tomaron los papeles protagónicos en esta telenovela que nos cuenta una emocionante trama política, con todo y sus misterios. En esta ocasión, Stephanie Salas tuvo el papel de “Perla Santoyo”.

AGUA Y ACEITE (2002)

Una curiosidad: Humberto Zurita y su entonces esposa, Christian Bach, fueron los protagonistas de esta historia. El elenco fue completado con figuras como Héctor Bonilla, Gabriela Roel, Mayra Rojas, Aylín Mujica y Fabiola Campomanes. Stephanie Salas, mientras tanto, interpretó a “Leticia”.