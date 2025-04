Entra lágrimas, Laura Bozzo pidió perdón y confesó que una de sus hijas la bloqueó por esta polémica razón

Laura Bozzo se presentó en el programa ‘La Mesa Caliente’ para ofrecer una disculpa pública a Samira Jalil y Julia Gama, tras protagonizar un escándalo por comentarios con tintes xenófobos realizados en redes sociales.

Los dichos de la conductora de 73 años generaron una fuerte controversia y también tuvieron repercusiones personales, ya que la peruana reveló que una de sus hijas la bloqueó tras expresar su decepción por las acciones de su madre.

El incidente se originó por una transmisión en vivo de Aleska Génesis durante una cena, donde Laura Bozzo despotricó contra Samira Jalil y Julia Gama, ex participantes de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

Las disculpas públicas de Laura Bozzo

En su intervención en ‘La Mesa Caliente’, Laura Bozzo, visiblemente afectada, pidió perdón entre lágrimas: “Me siento realmente muy avergonzada porque siento que esa no es la Laura que ellos [el público] han conocido toda su vida. Yo he pasado por un proceso muy fuerte de depresión. La casa en esta ocasión yo con la pierna mal y todo eso me hizo mucho daño; hay que estar ahí para saber lo que uno pasa”.

La ‘Señorita Laura’ dijo que estos han sido momentos muy difíciles para ella, además, Samira la criticó, tocando fibras muy sensibles para ella, como es su edad.

“Yo toda mi vida he sido una lucha por los migrantes, los he tenido en mi casa cuando se trataban de casos de trata y estas groserías que yo he cometido son inexcusables”, relató.

“Yo llamé a Samira y le pedí perdón telefónicamente porque ella me agarró en un momento débil y me dijo: ‘Ya Laura, tú estás acabada’. Y cuando a mí me pinchan sale el monstruo y yo puedo ser buenísima, pero también puedo ser un monstruo cuando me siento atacada y es un momento de mi vida difícil porque sientes que has llegado a cierta edad y que no puedes competir con la gente joven muchas veces y de verdad ha sido muy doloroso para mí”, dijo antes de que se le quebrara la voz.

Laura Bozzo asegura que es parte española

La conductora explicó que las palabras de Samira Jalil la provocaron y la lastimaron y por eso reaccionó de esa manera, sin embargo, aseguró que ella ama España y desea vivir en dicho país, e incluso es parte española.

“Samira, tú sabes que te quiero. Adoro España, sueño con vivir en Madrid, perdóname. Eso que me dijiste que ya estaba acabada, yo tengo un cargo dentro de mí, la sensación de que ya soy una anciana, y a pesar de que yo digo que no, cuando algo sospecho, inmediatamente reacciono mal”.

“Amo a tu país, soy parte española. Te amo a ti y lamento de todo corazón si en algún momento te ofendí”, añadió.

Una de sus hijas la bloqueó

Aseguró que se siente muy avergonzada con Julia Gama, pues ella la trató bien, sin embargo, cayó en provocaciones de otras personas, quienes presuntamente la habrían llenado de ideas negativas sobre la modelo brasileña.

“Ya tengo a mis hijas en contra, porque mis hijas aman a Julia y obviamente hay una que ya me bloqueó por el problema de Julia”, expresó la famosa peruana radicada en México.

“Mi hija se ha dado cuenta de que esa no soy yo, yo no soy esa, ese personaje grotesco, agresivo producto de todas esas malas energías que yo asumí dentro de La casa, como esta cicatriz de la mano quemada por Niurka; son muchas cosas que yo me tragué y a la hora de salir explosioné, entonces mi hija me dice: ‘Yo no te conozco, esa no eres tú’. Y esa no soy yo. Yo soy Laura en América, la defensora de la gente, la que ha luchado, la que ha dado su vida, la que se ha roto el lomo, la que ha estado secuestrada… porque mucha gente no tiene la menor idea de lo que yo he vivido”.

Laura Bozzo reiteró que esa figura que se vio en la transmisión en vivo no es ella y seguirá luchando por ser mejor persona.