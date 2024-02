¿Por qué Christian Chávez y Christopher Uckermann no pudieron entrar a los Premios Lo Nuestro? Lo que se sabe

Ambos cantantes, quienes acudirían a la ceremonia en nombre de RBD, se llevaron una tremenda y desagradable sorpresa cuando no los dejaron ingresar al lugar donde se llevaría a cabo la gala: el Kaseya Center de Florida, Estados Unidos. Esto generó toda una polémica en redes sociales.

¿Por qué a Christian Chávez y Christopher Uckermann no les permitieron ingresar a los Premios Lo Nuestro a pesar de estar nominados e incluso ganar en una de las categorías? Conoce la indignante razón que ya le ha generado ataques a los organizadores en redes sociales.

¿POR QUÉ NO DEJARON ENTRAR A CHRISTIAN CHÁVEZ Y A CHRISTOPHER UCKERMANN A LOS PREMIOS LO NUESTRO?

Tanto Christian como Christopher publicaron en sus redes sociales que habían sido víctimas de un momento incómodo en los Premios Lo Nuestro, pues se quedaron con las ganas de entrar a la ceremonia y recibir el galardón que RBD ganó en esta edición 2024.

“No vamos a estar con ustedes porque nos dieron boletos equivocados y al parecer no había mesas”

¿La razón? Algo tan simple como indignante: al parecer, los artistas fueron víctimas de la mala organización del evento, pues como bien denunció Christopher Uckermann , tuvieron problemas con los boletos y por ello no pudieron ingresar, pues ni siquiera tenían una mesa asignada.

“Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, expresó el cantante en un video que subió a su Instagram y que pronto se viralizó.

FANS EXPLOTAN CONTRA LOS PREMIOS LO NUESTRO

Como era de esperarse, los fans de RBD no tardaron en estallar contra la pésima organización de los Premios Lo Nuestro, y al tiempo que tacharon el incidente como “una vergüenza”, exigieron explicaciones con airadas reacciones.

“Esto es una vergüenza Premios Lo Nuestro”, “Queremos una explicación”, “Son más grandes que eso”, “Es absurdo que Ucker y Christian tuvieran que abandonar los Premios lo Nuestro por falta de mesa y credenciales equivocadas” y “RBD merece respeto”, fueron algunos de los comentarios.