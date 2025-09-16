Suscríbete
Famosos

Así estuvo la Fiesta Mexicana 2025 de Televisa: Majo Aguilar, Alex Fernández y más celebraron el Grito

¡Viva México!

September 16, 2025 • 
MrPepe Rivero
fiesta-mexicana-televisa-fotos.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

Este 2025, la Fiesta Mexicana de Televisa reunió a decenas de famosos, cantantes, conductores y actores, que unieron fuerzas para celebrar el 215 aniversario del Grito de Independencia de México.

La transmisión comenzó a las 22:30 horas en Canal 5, pero luego del Grito de Independencia en el Zócalo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la velada se fue a Las Estrellas.

La Fiesta Mexicana 2025 tuvo de conductores a Faisy, Cynthia Urías, Paul Stanley, Carmen Muñoz y Carlos Arenas

Desde Televisa San Ángel, se presentaron decenas de famosos...

fiesta-mexicana-televisa-21.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-20.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-19.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-18.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-17.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-16.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-15.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-14.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-13.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-12.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-11.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-10.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-9.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-8.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-7.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-6.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-5.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-4.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-3.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-2.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

fiesta-mexicana-televisa-23.jpg

Fiesta Mexicana 2025

José Luis Ramos

En cuanto a las presentaciones musicales...

Majo Aguilar, Alex Fernández, Los Recoditos, La Sonora Santanera, Mariana Ochoa y más, unieron sus talentos sobre el escenario para celebrar a México.

show-fiesta-mexicana-9.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-7.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-6.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-5.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-4.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-3.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-2.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-1.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

show-fiesta-mexicana-10.jpg

Noche Mexicana 2025

José Luis Ramos

famosos No te pierdas Televisa
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
