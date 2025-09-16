Así estuvo la Fiesta Mexicana 2025 de Televisa: Majo Aguilar, Alex Fernández y más celebraron el Grito

Este 2025, la Fiesta Mexicana de Televisa reunió a decenas de famosos, cantantes, conductores y actores, que unieron fuerzas para celebrar el 215 aniversario del Grito de Independencia de México.

La transmisión comenzó a las 22:30 horas en Canal 5, pero luego del Grito de Independencia en el Zócalo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la velada se fue a Las Estrellas.

La Fiesta Mexicana 2025 tuvo de conductores a Faisy, Cynthia Urías, Paul Stanley, Carmen Muñoz y Carlos Arenas

Desde Televisa San Ángel, se presentaron decenas de famosos...

En cuanto a las presentaciones musicales...

Majo Aguilar, Alex Fernández, Los Recoditos, La Sonora Santanera, Mariana Ochoa y más, unieron sus talentos sobre el escenario para celebrar a México.

