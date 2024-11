Así corrió René Franco a una de sus compañeras en vivo: el estremecedor VIDEO viral

Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo…



Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de… pic.twitter.com/fDNBsyyKWa