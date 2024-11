Marcus Ornellas admitió que hay un actor del que sí sentiría celos por besar a Ariadne Díaz: ¿se burló de José Ron?

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz han enfrentado varios rumores en torno a una supuesta crisis en su relación, los cuales incrementaron tras el estreno de “Papás por conveniencia”, el nuevo proyecto profesional de la actriz. Esto debido a que su compañero principal en la trama es José Ron, con el que tuvo un tórrido romance en el pasado, lo que hizo que se le señalara como tercero en discordia entre ambos artistas.

No obstante, estas habladurías parecen no quitarle el sueño a ninguno de los involucrados. O al menos eso es lo que el brasileño ha expresado, pues no solo aseguró que no siente celos del exnovio de su pareja, sino que recientemente hizo un ácido comentario que dejó entrever que realmente no lo ve como su competencia, pues ese puesto le pertenece a otro famoso.

Marcus Ornellas reveló quién es el actor que podría poner en riesgo su relación con Ariadne Díaz

Al ser cuestionado por las cámaras de “Despierta América” sobre si realmente no se siente inseguro por saber que Ariadne pasa mucho tiempo con un hombre al que amó antes, Marcus Ornellas aseguró que este escenario es completamente irreal. Asimismo, admitió que sí hay un actor que “no soportaría” ver besando a su mujer, un sentimiento que no tuvo cuando vio el candente beso que se dieron los protagonistas de “Papás por conveniencia” en público.

Esto es lo que pensó Marcus Ornellas del apasionado beso que se dieron Ariadne Díaz y José Ron Instagram, Captura de pantalla

“Si fuera una escena con Brad Pitt, diría: ‘no, pues sí está cabrón’. Ahí sí no hay cómo competir’. Pero bueno, no es el caso”, dijo divertido el protagonista de “El precio de amarte”.

Estas palabras inmediatamente causaron furor entre el público, pues para muchos, se trató de una clara burla a José Ron, pues de cierta forma habría dado a entender que no ve al mexicano como un rival capaz de debilitar el amor que se tiene con la madre de su hijo.