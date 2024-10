René Franco desafió a Adrián Marcelo y reveló cuál era su estrategia para ganar La Casa de los Famosos México

La reaparición de Adrián Marcelo en redes sociales después de su llamativa salida de LCDLFM trajo consigo nuevas polémicas, una de ellas, la aparente prohibición que le habría puesto a René Franco para impedirle que publique el video que grabaron juntos hace un par de semanas. Sin embargo, pese a la negativa del comediante, ya se hicieron públicos los primeros detalles de esta reunión, incluyendo una desafiante revelación acerca de las verdaderas intenciones que tenía para su participación en el show.

René Franco reveló cuál era el plan de Adrián Marcelo para La Casa de los Famosos México

En una reciente conversación con Chisme no like, René Franco habló brevemente acerca de las confesiones que le hizo el regiomontano. La más llamativa sería el plan que trazó minuciosamente con la intención de permanecer como uno de los favoritos del reality, mismo que no pudo culminar debido a que abandonó la competencia mucho antes de lo previsto.

“Platicamos de todas. El resumen que he dado, es la estrategia de Adrián que él me comentó. Él quería que lo golpearan Gala y Arath para que se quedara en la casa y así se metiera en la final”, explicó el también locutor, que en más de una ocasión aseguró que todas las actitudes del youtuber estaban pensadas para ser el villano de la historia.

Adrián Marcelo se burló del comportamiento de René Franco en la entrevista que tuvieron Capturas de pantalla

Tras este adelanto sobre el contenido que incluirá la entrevista, cuya fecha de estreno aún no es confirmada, el exconductor de “SNSerio” le agradeció por haberle dado un espacio para hablar de su experiencia y señaló que es una de las charlas más entretenidas que ha tenido. Asimismo, explicó que el retraso en el lanzamiento se debía meramente a temas logísticos.

El polémico comentario con el que Adrián Marcelo se burló de René Franco

Previo a este intercambio de halagos, el comediante había sido señalado por presuntamente burlarse de Franco, aun cuando fue él quien se encargó de defenderlo de los escándalos que protagonizó durante su estancia en La Casa de los Famosos México. Esto cuando se mofó de que René trató de enseñarle sobre televisión, aun cuando él ya había sido bastante claro en que no le interesa formar parte de esta industria.

“Me entrevistó René, pero no se puede cotorrear así, porque como que no agarra la onda”, dijo divertido en su podcast “Hermanos de leche”, formato que conduce junto a Ivan Fematt, mejor conocido como “La Mole”.