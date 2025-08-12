Suscríbete
Natanael Cano desata violencia en el escenario de Baja Beach Fest al agredir a su DJ

El cantante protagonizó un altercado en vivo, destrozando el equipo y enfrentándose a golpes a su DJ

Hasta el momento Nata no se ha referido al incidente.

Natanael Cano vive uno de sus momentos más polémicos, al protagonizar un altercado con su DJ durante su presentación en el Baja Beach Fest, donde terminó lanzando el equipo contra el suelo ante la mirada incrédula de los asistentes.

Todo sucedió durante su actuación en el Baja Beach Fest en Rosarito, Natanael Cano se mostró visiblemente frustrado por fallas técnicas atribuidas a su DJ, aparentemente su voz se escuchaba distorsionada.

Cuando un nuevo error detonó su molestia, el cantante comenzó a forcejear con él, llevando los empujones y golpes al límite del escenario. Incluso recibió un impacto en el rostro, antes de tomar el equipo del DJ y estrellarlo contra el suelo.

La tensión se desató cuando varios asistentes y miembros de su equipo intervinieron para evitar que el conflicto escalara más. Sí hubo golpes y empujones, mientras el público observaba la violenta escena.

Reacciones divididas entre aplausos y abucheos

Tras el altercado, Natanael Cano retomó el control del show, regresando al micrófono. Su mención del incidente generó división en el público: algunos lo ovacionaron por su intensidad, otros lo abuchearon por la violencia ejercida. Hasta el momento, ni el propio festival ni el DJ agredido han emitido un comunicado oficial.

Cuando un concierto da un giro inesperado hacia la polémica, el espectáculo sigue… pero el artista puede salir muy perjudicado en su imagen. En este caso, Natanael Cano perdió el control y aunque haya tenido la razón, nada justifica la violencia.

