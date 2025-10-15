Aseguran que Carlos Rivera le hizo el feo a Lambda García; Drag Queen española delata supuesta homofobia

Martha Figueroa reveló que Carlos Rivera “peluseó” a Lambda García durante la grabación de una edición especial de '¿Quién es la máscara?’ para el Teletón 2025.

Lambda participó con el personaje de ‘Camaleón'; aunque el reconocimiento era cantar con Carlos Rivera, el actor lo hizo pero con la máscara puesta.

En un reciente episodio de su canal de YouTube, Martha Figueroa reveló de lo que se enteró: “El sábado hubo una emisión especial de ¿Quién es la máscara? dentro del Teletón y el que ganó fue ‘Camaleón’... El caso es que les dijeron que el premio para el ganador era que iba a cantar con Carlos Rivera”.

Martha explicó que la emisión era grabada. “Gana Lambda, y Carlos no quería cantar con él”.

“Pararon la grabación y estuvieron esperando ‘que Carlos no quiere, que Carlos no quiere’... No sé por qué, no sé si no le cae bien, no sé si le parece que es poca cosa, si iba a echar a perder su canción, si no tenía ganas... No sé, pero Carlos Rivera no quiso cantar con Lambda”.

“Estuvieron un rato, el pobre Lambda ahí humillado... ¿Y qué crees?, dijo Carlos: ‘Solo canto, si él canta con máscara’... Y daba igual que adentro estuviera Emmanuel, Miguel Bosé, Mijares, o no sé con quién le hubiera gustado cantar a Carlos Rivera”.

“Ignoro las razones. Lambda que es un profesional, terminó de cantar y se fue”, dijo Martha Figueroa.

Drag Queen española añadió su historia

En redes sociales, se difundió lo comentado por Martha Figueroa, y hubo cuentas que aseguraron que Rivera no quiere “que lo relacionen con nada gay”.

Uno de esos mensajes fue compartido por la Drag Queen española Eva Harrington, y añadió una anécdota que evidenciaría supuesta homofobia.

“No sé si puedo hablar de esto pero ahí va. Este señor vino a cantar a un evento muy importante en mi isla , nos llamaron a unas compañeras para un “cameo”en su momento musical . SPOILER prohibió específicamente que nadie del colectivo LGTBI estuviera compartiendo plano con él”.

Debido a que se viralizó su mensaje, la concursante de Drag Race España 5 respondió a algunos comentarios. Alguien le dijo: “Seguramente lo hace porque cada vez que hay una foto de alguien gay cerca de él le inventan una relación, después de mil años tolerando esto seguramente ya está harto, y muy su decisión si no quiere más a la comunidad LGBT así como de la comunidad dejar de consumir su música”.

Eva Harrington respondió: "¿Y si le inventaran que cada vez que está con una chica al lado ella fuese su novia? ¿También prohibiría apariciones con mujeres alrededor? Claro que no , porque eso está bien visto . Y Por supuesto que esta en su derecho pero eso no significa que moralmente esté bien”.