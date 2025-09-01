Suscríbete
Arturo Peniche defiende sus raíces de Iztapalapa y responde a acusaciones de supuesto abandono a su mamá

También prepara su regreso a las telenovelas.

September 01, 2025 • 
Grisel Vaca
Arturo Peniche pone fin a su matrimonio de 38 años. Foto: Getty Inages

Arturo Peniche no esconde sus raíces; al contrario, con orgullo dice que creció en el barrio de Iztapalapa y, contundente, se defiende de quienes aseguran que tiene olvidada a su madre, quien padece Alzheimer:

“La gente puede pensar y decir lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden olvidar y una de ellas es el amor de tu madre y de tu padre”, respondió con firmeza al ser cuestionado por TVyNovelas sobre el tema.

“PUEDES SER LO QUE QUIERAS Y LLEGAR A DONDE QUIERAS, PERO JAMÁS PERDER EL PISO”

Y es que Azul, la cuñada del reconocido actor de telenovelas, declaró hace un par de meses en una entrevista con la periodista Matilde Obregón, que la señora María Zarco, de 94 años, estaba “abandonada por la familia” y que ella y Flavio Peniche, hermano de Arturo, habían asumido la responsabilidad de su cuidado.

Posteriormente, las críticas y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Sobre el tema, Peniche, simplemente señaló: “No tengo nada que aclarar, la gente puede opinar lo que quiera, hay muchas personas que se dan ese derecho, de opinar sobre la vida de los demás, sin saber, yo creo que la gente que habla, juzga y enjuicia es porque carece de algo, habla de ese juicio y carece de ese juicio, habla de esa culpa y carece de esa culpa”.

Arturo Peniche

Lo cierto es que el actor ha demostrado siempre su gran calidad humana y se ha destacado no sólo por su talento, sino por su sencillez, un valor invaluable que ha inculcado a sus hijos, Khiabet y Brandon Peniche, quien por cierto ha continuado con su legado como galán de telenovela.

“Es una de las cosas que siempre les he dicho, porque yo soy del barrio de San Miguel Iztapalapa, y ahí nos enseñaron a querer a la gente -como en todos lados, hay gente buena y también gente mala-, pero yo tuve la fortuna de estar rodeado de pura gente buena, la cual me enseñó que las raíces son muy importantes, y que la educación, la formación, la orientación y, sobre todo, la humildad de alma es sumamente importante, porque puedes ser lo que quieras, y llegar a donde quieras, pero jamás perder el piso, debes tener presente que eres tan común y corriente como cualquier otra persona, un simple terrenal, diría mi papá”.

Para Arturo Peniche, ver triunfar a Brandon es una gran satisfacción que lo llena de alegría: “Imagínate, ver cómo se prepara, se perfecciona e ilumina con este trabajo, ver cómo lo está gozando y cómo ha llevado su carrera se me hace muy interesante, porque lo mismo te hace un villano que un galán, y creo que esa dualidad como actor ha sido un buen ejemplo de mi parte”, expresó el orgulloso padre sobre la carrera actoral de su hijo.

Arturo Peniche vuelve a las telenovelas con ‘Mi Rival’

El actor estará de regreso en la pantalla chica, ahora de la mano de la productora Carmen Armendáriz, con quien será la primera vez que trabaje, a pesar de su larga trayectoria artística de más de 56 años: “Estoy muy contento, desde hace varios años quería trabajar con ella y ahora se da la oportunidad, será para mí un placer”, expresó. En este nuevo melodrama, titulado, tentativamente Mi rival, el actor nos adelantó que hará un personaje bastante “interesante”. “Me voy a divertir mucho interpretándolo”, agregó.

Para Arturo Peniche, el respeto por su carrera es crucial, eso le ha valido su permanencia y también el gran cariño del público que lo ha seguido, se ha emocionado y llorado con cada una de sus telenovelas.

“Yo soy de los actores que todos los días se siguen preparando, mínimo, a la semana, tomo clases dos veces, Además de que sigo vocalizando, haciendo mis ejercicios, escribiendo... creo que esta carrera es interminable, hay tantos personajes para interpretar. Entonces, saber que me llaman, que estoy en el gusto de la gente es algo que me hace muy feliz, estoy muy agradecido con la vida, con Dios, con el público y con Televisa”, enfatizó.

Arturo Peniche
Grisel Vaca
