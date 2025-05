Lorena Herrera impactó a todos con su ‘receta mágica’ para lucir joven a sus casi 60 años: ¡toma nota!

No cabe duda de que los años no parecen pasar por Lorena Herrera, quien a sus 58 años aún se mantiene activa en la televisión con interesantes proyectos como el reality show de Telemundo “Top chef VIP”, una nueva apuesta con la que pretende conquistar a las nuevas generaciones.

En medio de todo el furor que se desató tras la confirmación de Lorena Herrera como parte de “Top chef VIP”, la actriz y modelo ofreció una entrevista en la que reveló, con todo detalle, cómo es que logra lucir radiante y con energía a pesar de que, como ella misma reconoció, los signos de la edad ya comenzaron a hacerse presentes en ella: ¡entérate!

¿Cuáles son los tips de salud y belleza que mejor le funcionan a Lorena Herrera?

En una charla con la periodista Matilde Obregón disponible en YouTube, Lorena Herrera se sinceró acerca de su edad y los cuidados que comenzó a tomar a partir de los 30 años para mantener una figura saludable, al tiempo que reconoció que ya comenzó a experimentar los primeros cambios en su cuerpo por el paso de los años.

“A esta edad, vuelves a embarnecer. La fortuna mía es que estaba muy delgada, bien, y ahorita estoy delgada, pues medio sabrosa, que no me gusta. Nunca me ha gustado, aunque la gente crea que sí, tener tanto busto, y justamente lo que me creció es el busto y la espalda”, reconoció.

Por otro lado, Lorena Herrera reconoció que hacer hora y media de ejercicio en el gimnasio de lunes a domingo es la clave de su figura joven y saludable... por supuesto, la dieta también es crucial para mantenerse en forma.

“Ahorita yo voy de lunes a domingo al gimnasio. Mientras más años tengas, más te debes de cuidar. A los 30 años empiezas a perder masa muscular”, reconoció.

Sobre su alimentación, Lorena Herrera aceptó que aunque no hay una “dieta exprés” para lograr un objetivo sí hay ciertas comidas y platillos que deben evitarse como los siguientes:

“Cuando cumplí 43 años empecé a tomar muchas cosas que contenían fitoestrógeno como la soya. Me quité los lácteos, el azúcar. Nunca he comido carne roja ni carne de puerco, nada de fritos, nada empanizado”, aceptó.

Lorena Herrera aceptó que ella no sigue el ayuno intermitente a pesar de que esta práctica se ha puesto de moda y, en lugar de eso, opta por cocinar su propia comida e ingerir muchas proteínas naturales sin grasas para evitar la flacidez de la piel.

¿Qué se sabe de la participación de Lorena Herrera en el reality “Top Chef VIP”?

Luego de que Lorena Herrera fuera confirmada para la temporada 2025 del reality show de Telemundo “Top Chef VIP”, se despertaron muchas expectativas acerca de la participación de la actriz.

Para Lorena, este formato no es nada nuevo ya que participó en otros programas de telerrealidad como “MasterChef Celebrity México 2022"... ¿esta será una buena oportunidad para conocer algunas de sus recetas saludables?

Hasta ahora no hay una fecha exacta para el estreno de “Top Chef VIP”; sin embargo, se prevé que el reality de cocina inicie una vez que terminen las emisiones de “La Casa de los Famosos All-Stars”.