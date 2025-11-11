Angélica Vale cumple 50 años en medio del divorcio y le manda este mensaje a Otto Padrón

Horas antes de su cumpleaños número 50, Angélica Vale acaparó titulares porque se dio a conocer que el padre de sus hijos, Otto Padrón, inició el proceso de divorcio luego de 14 años de matrimonio.

Al parecer, no fue una maldad de parte del ejecutivo de televisión entablar la demanda de divorcio horas antes del cumpleaños de la actriz. Según relató Angélica Vale, estaban cenando juntos el domingo, cuando alguien alertó a Otto Padrón que Javier Ceriani estaba dando la noticia del divorcio.

Fue sorpresa para Angélica, pues el viernes 7 de noviembre, Otto solo le había avisado que iban a empezar el proceso, pero no que sus abogados ya habían metido los papeles a la corte. “Él me dice él tampoco sabía que iba a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, en fin. Eso ya no importa”.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tengo hijos que quiero que crezcan fuertes y mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos, sé que muchas mamás me van a entender”.

¿Qué mensaje le da Angélica Vale a Otto Padrón?

Al confirmar el asunto en su programa de radio ‘La Vale show’, Angélica leyó un comunicado donde le deja un mensaje a su aún esposo, Otto Padrón.

“Ustedes saben que Angélica y Daniel son el centro de mi mundo. Quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Primero, como una madre dedicada y amorosa con ellos, pero también como una mujer que sale adelante sin importar la circunstancias”, dijo.

“Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer”.

“Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años”.

“A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, sentenció.

Angélica Vale y Otto Padrón YouTube/AngelicaVale

“Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía y sus apapachos”, dijo Angélica Vale. “Desde que nací, ustedes han compartido conmigo toda mi vida, los momentos felices y los difíciles, las alegrías y las tristezas. Por ello, este momento no será la excepción”.

“Cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo”, manifestó la hija de Angélica María.