Ángela Aguilar se hizo un misterioso tatuaje y los fans reaccionaron con estas curiosas teorías

Ángela Aguilar está bajo los reflectores debido a que los fans creen que mantiene un noviazgo con Christian Nodal, después de que el músico terminara su relación con Cazzu

Desde varias fotos en donde aparecen juntos, sus escapadas en privado y los supuestos obsequios que Nodal le ha dado a Ángela, han sido motivo de suposiciones en Internet.

Sin embargo, hasta ahora no han hablado públicamente de lo que ocurre entre ellos. Esto ha provocado que los usuarios en redes sociales exploten su imaginación para crear cualquier teoría sobre su supuesto romance y el más reciente es un tatuaje que la cantante de ‘Llorona’ se hizo.

¿Qué tatuaje se hizo Ángela Aguilar?

Un video que circula en redes sociales muestra a la hija de Pepe Aguilar siendo tatuada por un artista que ha trabajado para varios famosos, mismo que publicó las imágenes. La secuencia muestra a la cantante platicando con su amigo mientras escuchaban una canción de Lana del Rey.

Aunque en ningún momento hubo pistas sobre lo que Ángela Aguilar se estaba tatuando, las teorías con respecto a que se trata de algo sobre Nodal no se hicieron esperar.

Usuarios reaccionan al nuevo tatuaje de Ángela Aguilar: ¿es sobre Nodal?

En el video de TikTok del tatuador, Alessandro Capozzi, los fans rápidamente se pronunciaron para apostar sobre sus teorías: “Los anillos de Nodal”, “Ay, no. No me digas que te vas a poner ‘I love Nodal’”, “Yo, echando el ojo a ver si veo al Nodal”, y “¿El nombre de Nodal?”.

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha publicado una foto en donde presuma su nuevo tatuaje, por lo que será un misterio, al igual que su verdadera relación con Christian Nodal. Si bien ambos son buenos amigos, las presentaciones en conciertos, así como los rumores desde que el cantante terminó con Cazzu podrían sugerir algo más.

De hecho, un nuevo detalle generó polémica en redes. Resulta que la ex novia de Nodal dejó de seguir a Ángela en Instagram, ¿será que hay enemistad?