¿Ángela Aguilar se burló de la muerte de Jenni Rivera? El comentario que indignó al público

Tratándose de Ángela Aguilar, aplica a la perfección el dicho “no sale de una cuando ya está entrando en otra”, en especial tratándose de los escándalos. Y es que luego de que apenas en días pasados fuera duramente criticada por una serie de comentarios en los que habría insultado discretamente a Cazzu, la hija de Pepe Aguilar está siendo señalada por presuntamente burlarse de la tragedia que le arrebató la vida a Jenni Rivera.

¿Qué dijo Ángela Aguilar de Jenni Rivera? La supuesta burla que enfureció a sus fans

A través de distintas plataformas en línea, se revivieron una serie de declaraciones hechas por Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, quienes mientras viajaban a bordo de uno de sus jets privados, recordaron el accidente aéreo en el que murió Jenni Rivera. Sin embargo, sus comentarios fueron ciertamente desatinados y hasta insensibles, en especial porque parecían no dimensionar que tenían una cámara frente a ellos.

“Imagina cuánto te viralizarías si se cayera este avión”, se escucha decir a la esposa de Christian Nodal. Inmediatamente, Pepe respondió: “Dios mío, esta niña es medio mensa”, intentando que no siguiera hablando.

No así, estas técnicas para silenciarla no fueron suficientes, pues Ángela continuó hablando del tema y hasta aconsejó a su papá. “No deberías subir la foto antes de aterrizar, porque es de mala suerte”, expresó. Finalmente, el también productor salió al rescate asegurando que este episodio se trató de una terrible tragedia. “Le pasó a nuestra amiga Jenni, que en paz descanse. Pero no tiene por qué pasarle a la demás gente”, se escucha en este video.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, los familiares de la llamada “diva de la banda”, que hace poco conmemoraron su 12 aniversario luctuoso, igualmente prefirieron mantenerse al margen.

La drástica decisión que tomó Pepe Aguilar para proteger a su familia del ‘hate’

En días pasados circularon distintas versiones apuntando a la posibilidad de que el patriarca de los Aguilar estuviera detrás de un comunicado en el que se advertía de multas para quien le faltara al respeto a su familia. Esto después de que Ángela Aguilar fuera cruelmente abucheada en una entrega de premios y Christian Nodal se volviera objeto de chiflidos en una de sus presentaciones.

Pese a que aún no está del todo claro si realmente el intérprete de “Por mujeres como tú” tiene pensado tomar medidas legales, sí trascendió que acordaron aperturar una agencia de representación dedicada únicamente a ellos. Con el fin de que a través de estos canales, puedan dar répilicas y desmentir a los distintos rumores que los han estado persiguiendo desde hace ya más de medio año.