Ángela Aguilar le mandó una indirecta a Cazzu antes de confirmar su amor con Christian Nodal: ¿quería lastimarla?

Los escándalos no le dan tregua a Ángela Aguilar, quien lleva varios meses siendo blanco de duras críticas por la forma en que se dio su relación con Christian Nodal. Y es que a pesar de que en distintas ocasiones afirmó que ella nunca perjudicó a Cazzu, han salido a la luz distintas pruebas que dicen lo contrario, como la indirecta que lanzó en su contra desde tiempo atrás.

Ángela Aguilar arremetió con Cazzu cuando aún estaba con Christian Nodal

Desde que se hizo público su romance con Christian Nodal, Ángela Aguilar se ganó el desprecio de miles de personas, pues se le señaló como la “tercera en discordia” en la relación que el sonorense tenía con Cazzu. Si bien todas estas acusaciones han sido negadas por la joven cantante, en numerosas ocasiones se han expuesto los actos malintencionados que llegó a tener hacia la argentina.

¿Ángela Aguilar despreciaba a Cazzu desde que la conoció? La declaración que lo confirmaría Instagram

Precisamente uno de ellos se hizo viral recientemente, pues se trataría de la confirmación de que desde inicios de año, la intérprete de “Mis amigas las flores” ya no soportaba a Julieta Cazzuchelli y no encontraba la forma de hacérselo saber. La prueba estaría en una entrevista que tuvo con Angélica Vale, donde se dedicó a quejarse de la música urbana y las letras subidas de tono, que coinciden con el estilo que la rapera sigue en sus canciones.

“De verdad, hasta me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. De verdad, me persigno, soy persignado. Entiendo que la juventud quiere expresarse de alguna forma, pero esto no lo es. Estamos denigrando ya a las personas, a la sexualidad, a las mujeres”, dijo, refiriéndose a la música que aborda cuestiones sexuales y las presentaciones donde los artistas realizan coreografías atrevidas.

Este clip de Ángela Aguilar supuestamente hablando mal de Cazzu ya ha sido replicado por sus detractores, enfatizando en que una vez más quedó como una “mala persona” al ser obvio que sus palabras iban dirigidas a una persona en específico.