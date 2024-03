Así fue el curioso encuentro entre Ángela Aguilar y su ‘gemela’ colombiana, ¡son igualitas!: VIDEO

Ángela Aguilar Yo me llamo.

El reality show colombiano de imitación Yo me llamo logró captar la atención internacional debido a sus increíbles participantes, quienes conquistaron al público con sus imitaciones de personalidades como Luis Miguel, Carín León y, claro, Ángela Aguilar.

Nina Murgas Zuleta, Licenciada en Derecho y miembro del Ejército de Colombia, conquistó a los jueces y a la audiencia con su precisa interpretación de Ángela Aguilar, sobre todo cuando interpretó La llorona: el parecido entre ambas es tal, que incluso todo el mundo llegó a asegurar que son gemelas.

Como era de esperarse, Ángela Aguilar no quiso perderse la oportunidad de pasar un divertido momento con su “gemela” colombiana que rápidamente se viralizó en redes sociales: este es el video del increíble encuentro.

ASÍ FUE EL ENCUENTRO ENTRE ÁNGELA AGUILAR Y SU INCREÍBLE “GEMELA” COLOMBIANA

Si bien Ángela Aguilar acapara con regularidad la atención en redes sociales por sus polémicos comentarios, en esta ocasión la cantante dio de qué hablar por un curioso video que subió a su cuenta oficial de Instagram.

“Eres hermosa, eres divina. No sé si quieras dedicarte a esto en tu vida, pero sí puedes”

En la grabación se muestran extractos de la aparición que Ángela Aguilar tuvo en el programa colombiano Día a día, quien se mostró sorprendida al ver con ella nada más y nada menos que a Nina Murgas, su “gemela”, e incluso le dedicó unas tiernas palabras para elogiar su trabajo:

“Qué honor que hayas cantado mi música y que hayas estado en este programa, siento yo, yo no soy nadie. Y eres hermosa, eres divina. No sé si quieras dedicarte a esto en tu vida, pero sí puedes. Si necesitas ayuda, me puedes llamar”, le ofreció Ángela Aguilar a su imitadora.

Sin duda alguna, el momento más emotivo de este curioso encuentro fue cuando Ángela Aguilar le firmó a Nina una muñeca de ella misma lanzada en el 2020. “O sea, ella está aquí firmándomela, su propia muñeca”, dijo Nina sorprendida ante la maravillosa actitud de la mexicana.

El video pronto tuvo una gran popularidad en Instagram, y hasta el momento acumula más de 160 mil Me Gusta, así como toda clase de comentarios de fans que confirmaron que, en efecto, ambas artistas ¡son igualitas!