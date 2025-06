‘No lo repetiría’: Ángela Aguilar revela la fuerte decisión que tomará con sus futuros hijos junto a Christian Nodal

Ahora que Ángela Aguilar mantiene un matrimonio sólido con Christian Nodal y ambos son adultos, tienen varios planes en mente para el futuro, entre ellos, formar una familia. Sin embargo, al mirar en retrospectiva, la hija de Pepe Aguilar ha reconocido un aspecto en su crianza que “no repetiría” con sus hijos.

¿Cuál es la decisión que tomó Ángela Aguilar para sus futuros hijos?

Según la intérprete de “Dime cómo quieres”, ella comenzó en la música desde muy temprana edad. Se presentaba en conciertos junto a su padre o dedicaba su tiempo a practicar y escribir canciones. Aunque disfrutó mucho esa etapa, hoy tiene una visión distinta respecto a lo que quiere para sus futuros hijos.

“Porque, o sea, para mí me funcionó porque yo soy muy intensa”, confesó en una charla con CNN. “Creo que me tardaría un poco más para dejarlos más tiempo resguardados”.

¿Por qué Ángela Aguilar tomó esta decisión?

Ángela explicó que evitaría exponer a sus hijos a las redes sociales a una edad tan temprana, pues reconoce que pueden llegar a ser muy duras. En otras ocasiones, ya había compartido que pasaba directamente del escenario a reuniones con amigos, algo que le costó mucho equilibrar. A pesar de ello, no cuestiona la forma en que fue criada , pues asegura que es quien es gracias a sus padres.

“He perdido muchos momentos que quizá me hubiera gustado experimentar, pero en realidad no puedo decir absolutamente nada malo de la forma en la que me criaron ni de las decisiones que tomaron. Me siento muy respaldada, me siento muy contenta”, afirmó con honestidad.

También relató que muchas veces tuvo que disculparse con sus amigas porque no podía asistir a reuniones o fiestas. Afortunadamente, sus amigas siempre la comprendieron.

Ángela Aguilar y Christian Nodal están por celebrar su primer aniversario de matrimonio. (Instagram @angela_aguilar_)

Además, reconoció que la educación que le dieron sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá, ha rendido frutos en su vida adulta. De hecho, compartió una de las lecciones más importantes que aprendió de su padre.

¿Cuál es la lección que Ángela Aguilar aprendió de su padre, Pepe Aguilar?

Ángela recordó una ocasión en la que, molesta, le dijo una grosería a su papá cuando tenía 13 años. Aunque él no se enojó, le dio una respuesta que la marcó para siempre.

“Se me quedó viendo y me dijo: ‘¿Qué sentiste? ¿Te sientes más grande? ¿Sientes que me vas a causar algún tipo de reacción?’”, recordó. “Fue una gran lección, porque entendí la responsabilidad que conlleva cuidar lo que digo, cómo me visto, cómo actúo… Me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita”.

