Ángela Aguilar festeja el cumpleaños de su papá con emotivo video de cuando era niña

“Para mí tú siempre fuiste hogar”, le escribió Ángela Aguilar a su papá a través de un mensaje en sus historias de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños.

Pepe cumple este 7 de agosto 57 años y durante los cinco más recientes su carrera ha estado ligada a la de sus hijos Ángela y Leonardo, con quienes actualmente tiene una gira de jaripeo.

En su mensaje de felicitación, Ángela destacó que Pepe sido al mismo tiempo un ejemplo en la música y en la vida.

“Papá, eres el que se mantuvo firme cuando todo en mí se movía, el que me cuidó incluso cuando yo pensaba que podía sola”.

La cantante publicó también un video en el que aparece de niña caminando por un parque de la mano de Pepe.

Video del recuerdo Instagram

Casi al mismo tiempo agregó otra historia en su misma cuenta de Instagram en la que se le puede ver también caminando de la mano de su papá pero arriba de un escenario durante un concierto.

Ángela Aguilar publicó e mensaje en sus redes sociales Instagram

“Me diste todo; estructura, amor, nombre, música, identidad. Y aunque no siempre supe cómo agradecerlo nunca dejé de sentirlo”.

El nuevo show de los Aguilar

Los Aguilar ahora se preparan para presentar un show que representa un reto distinto: un concierto con arreglos y acompañamiento sinfónico. Es un concepto musical que han preparado a lo largo de 2025 y que ahora se presenta por primera vez en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Los arreglos están hechos, no sólo para una orquesta sinfónica, que estará bajo la dirección del maestro Enrique López-Yáñez, también para un mariachi.