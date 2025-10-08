Anette Michel admite y se disculpa por malos tratos a Odalys Ramírez: “¿Ésta qué vino a hacer aquí?”

“Seguramente éramos unas chavas muy inmaduras. Duró muy poquito en el programa. Si la lastimé, lo siento muchísimo”.

Hace un par de meses, la conductora Odalys Ramírez abrió su corazón y destapó que cuando ingresó a trabajar al programa ‘Tempranito’, de TV Azteca, recibió malos tratos por parte de sus compañeros.

En aquel entonces, los presentadores estrella eran Daniel Bisogno, Ingrid Coronado y Anette Michel.

Ramírez, quien se ha consolidado en las pantallas, recibía una oportunidad a sus 16 años, para debutar en la televisión y con toda la ilusión por integrarse al matutino que se transmitía en 1998, la joven recibió hostilidad e indiferencia de sus compañeros.

Lejos de sentirse bienvenida, Odalys recordó pasarla “verdaderamente mal”, en parte, dice, por tensiones internas entre el productor y el elenco. Esto lo dijo en una entrevista que ofreció a Yordi Rosado.

“Según él, a ellos se les estaba subiendo la fama a la cabeza. Especialmente a las mujeres”, explicó Odalys. “Él dijo ‘vamos a hacer casting y meterles a una chavita guapa’. Yo no tenía este contexto”, añadió, señalando que su llegada fue vista como una provocación, más que una integración.

La presentadora recordó que, a pesar de esforzarse preparando sus notas semanales, sus esfuerzos no bastaron para ganarse un lugar en el equipo. “Me hablaban lo necesario. En frente de mi mamá eran muy amables, pero cuando se iba… cuchicheos, miradas… Fueron dos años muy duros. Me sentía muy oprimida”, confesó.

A pesar de todo, Odalys dice que admiraba a Coronado y a Michel, y que nunca tuvo intención de perjudicar a nadie. “Hasta me hacía más chiquita para tratar de encajar, pero ni con eso”, dijo.

Con Daniel Bisogno había comentarios pasivo-agresivos

Aunque se podría pensar que el problema sólo era una cuestión de egos con Anette e Ingrid, con Daniel las cosas no eran mejores para Odalys. “(Trabajar con él) no fue muy agradable. En ocasiones lo veía muy amable y buen tipo; de pronto entrábamos al aire y me tiraba un comentario despectivo, pasivo-agresivo”, recordó.

La co-conductora de ‘La Casa de Los Famosos’ dejó claro que no les guarda rencor, pero no olvida los desplantes. “No merecía que fueran tan duros conmigo. No suelo volver a los lugares donde me tratan mal”, indicó.

Ingrid reconoce que fue injusta

Con el paso del tiempo, Ingrid Coronado coincidió con el esposo de Ramírez, ‘Pato’ Borghetti, y le reconoció su mala actitud. “Sé que en el camino él con Ingrid hicieron una buena amistad y que Ingrid tuvo una plática con él, no así conmigo, de decirle: ‘oye, fuimos muy injustos con Odalys cuando estuvo en ‘Tempranito’, y la verdad es que lo siento mucho’”, indicó.

Anette Michel responde a los señalamientos

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que las presentadoras admitieron que trataron mal a Odalys. Y es que en una reciente entrevista, Anette aseguró que la llegada a ‘Tempranito’ de Ramírez, les “cayó de peso”.

Añadió que su comportamiento fue por envidia e inmadurez. “Por envidiosas. Estaba preciosa, súperchavita. A lo mejor sentimos en su momento que nos movió el tapete. No recordó con claridad, pero si en algún momento algo hicimos, habrá que ofrecerle una disculpa”, externó.

Ante la incursión de Odalys al programa, Michel admitió que creían que les quitaría su lugar.

“Cuando entró, pues obviamente fue de: ‘¿Cómo, y esta qué vino a hacer aquí? Nos va a quitar nuestro lugar… nosotros teníamos nuestros domingos y el productos nos metió a Odalys Ramírez para aplacarnos tantito. Lo hizo a propósito. Ella, que era una criaturita, medio la padeció, porque éramos como las reinas del show. No me acuerdo de haberlo hecho jamás ninguna grosería, pero tal vez sí, no le dábamos la bienvenida como se la dimos a los demás”, aseguró Anette.

Durante la charla con Rosado, Ramírez dijo que los conductores ya eran muy populares, hablaban a sus espaldas y la mal miraban. Además, confesó sentirse muy presionada y oprimida.

Ante eso Anette Michel confirmó que así ocurrieron las cosas y que sí la ignoraban, por lo que le envió una disculpa.