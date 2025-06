Odalys Ramírez hizo una inesperada revelación sobre Daniel Bisogno e Ingrid Coronado: “Cuchicheos, miradas”

La conductora Odalys Ramírez sorprendió al público al hablar abiertamente sobre uno de los episodios más complicados de su carrera en la televisión, el cual está relacionado con dos de las figuras más reconocidas del medio: Daniel Bisogno e Ingrid Coronado. A través de una entrevista con Yordi Rosado, la también modelo recordó con detalle los difíciles momentos que vivió en sus inicios , cuando tuvo que soportar situaciones de tensión, indiferencia y malos tratos.

¿Qué dijo Odalys Ramírez sobre su experiencia con Daniel Bisogno e Ingrid Coronado?

Durante una charla con Yordi Rosado, Odalys Ramírez compartió cómo fueron sus primeros pasos en la televisión, específicamente se refirió a su llegada al programa “Tempranito” de TV Azteca, cuando apenas tenía 17 años. Lo que pintaba como una gran oportunidad para su crecimiento profesional se convirtió, según relató, en una etapa marcada por el rechazo y la hostilidad, en la que Daniel Bisogno e Ingrid Coronado jugaron un papel clave.

“Me hablaban lo necesario. En frente de mi mamá eran muy amables, pero cuando se iba… cuchicheos, miradas”, confesó Odalys al recordar la fría bienvenida que recibió del equipo.

La conductora explicó que, sin conocer el contexto interno del programa, fue seleccionada tras un casting que se realizó como parte de una estrategia del productor para “sacudir” al elenco titular , quienes se habían vuelto difíciles por el éxito y la fama, según se enteró después de entrar al equipo.

¿Cómo era el trato de Daniel Bisogno hacia Odalys Ramírez?

Respecto a Daniel Bisogno, Odalys Ramírez describió su convivencia como un tanto agridulce. Si bien reconoció su talento y trayectoria como comunicador, aseguró que su trato era contradictorio y, en ocasiones, poco respetuoso.

“Con Daniel era muy raro. A veces lo veía muy amable y buen tipo fuera del aire, pero entrábamos al programa y me soltaba algún comentario pasivo-agresivo o despectivo. No era agradable”, reveló. La conductora dejó claro que este tipo de actitudes, lejos de fortalecer su aprendizaje, la hicieron sentir oprimida e insegura dentro del equipo.

Pese a ello, cuando Yordi Rosado le preguntó sobre la reciente muerte de Bisogno, Odalys prefirió guardar respeto y no profundizar en críticas. “Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada”, expresó, aunque reconoció que siempre reconoció el talento del comunicador.

¿Qué pasó entre Odalys Ramírez e Ingrid Coronado?

La relación entre Odalys Ramírez e Ingrid Coronado también estuvo marcada por la tensión, especialmente desde la llegada de la joven conductora al matutino. Odalys explicó que su presencia en el programa no fue bien recibida por algunas figuras, particularmente por Coronado, quien en ese momento ya gozaba de gran popularidad.

“Me sentía ignorada. Hacía lo posible por encajar, hasta me hacía más chiquita, pero simplemente no hubo apertura de su parte”, compartió. También compartió que al ser elegida para participar en “Sexos en Guerra”, programa que antes había conducido Ingrid Coronado, la tensión entre ambas se intensificó, aunque nunca hubo un enfrentamiento directo .

Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Odalys explicó que su esposo, Patricio Borghetti, coincidió profesionalmente con Ingrid Coronado en “Venga la Alegría”, y fue ahí donde las diferencias se suavizaron.

“Ingrid habló con Pato y le dijo que reconocía que habían sido injustos conmigo cuando estuve en ‘Tempranito’, y que lo lamentaba. No fue una plática directa conmigo, pero me consta que su actitud cambió y que todo está sanado”, afirmó.

¿Cómo recuerda Odalys Ramírez su paso por “Tempranito”?

A pesar de las dificultades, Odalys Ramírez considera que su paso por “Tempranito” fue una experiencia que la fortaleció en el ámbito profesional. A los 17 años, tuvo que enfrentar la hostilidad de un equipo consagrado, la presión del medio y la inseguridad de ser la “nueva” en un espacio dominado por figuras consolidadas.

“Fueron dos años muy duros. Me sentía oprimida y sin espacio para crecer. Aun así, me enfoqué en prepararme, en hacer bien mi trabajo, aunque el ambiente no fuera el mejor”, relató.

Hoy, con una carrera consolidada y lejos de aquella etapa inicial, Odalys reconoce que no guarda rencores, pero tampoco olvida las lecciones que le dejó esa etapa. “No merecía que fueran tan duros conmigo. No suelo volver a los lugares donde me tratan mal”, concluyó.