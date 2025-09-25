Le hacen la gatada a Anette Michel y la dejan fuera de proyecto: ‘Qué crees, que no vas’

“Ya estaba yo bien presumida de que iba a entrar al bonito proyecto y zaz”.

Anette Michel ofreció una entrevista a los medios de comunicación al término de la obra que estrenó, ‘Dios mío, hazme viuda por favor’. En la puesta comparte créditos con Margarita Gralia, Azela Robinson, Aleida Núñez y Nicole Vale.

La actriz se mostró muy emocionada con la aceptación y el gusto del público a la obra, que está escrita y dirigida por Abril Mayett y producida por Rubén Lara.

El eje central de la historia gira en torno a un deseo de pedirle a Dios convertirse en viudas y bajo esa premisa, la obra abre el debate sobre los roles de género, las relaciones de pareja y el empoderamiento femenino desde una mirada divertida y empática.

Michel fue cuestionada por su paso por la televisión, el cine y el teatro y agradeció que en 30 años de carrera ha podido saltar de un proyecto a otro, sobre todo cuando ha tenido ganas de involucrarse en nuevos retos.

La actriz dijo estar muy contenta y agradecida por su participación en ‘Dios mío, hazme viuda por favor’, y expresó también que ya hay planes para el futuro, pero no quiso adelantar mucho.

“Sí, viene una serie a finales de año, pero no puedo hablar de ella porque como no he firmado el papelito, luego ya ves que se te caen (los proyectos). Ya me pasó hace poco y no les puedo decir”, indicó Anette dejando en el aire de qué proyecto quedó fuera.

Y añadió la terrible experiencia que vivió al aparentemente ser la indicada, a la que le habían dado el trabajo y de pronto recibir una llamada donde le notificaron que ya no está dentro del proyecto.

“Ya estaba yo bien presumida de que iba a entrar al bonito proyecto y zaz, recibí la bonita llamada de ‘¿Qué crees?, que no vas’”, indicó.

Lo cierto es que con los años de experiencia lo tomó con tranquilidad. “Está bien, hay muchos compañeros y las producciones luego pueden decidir que otra persona está mejor”, dijo la exconductora de Master Chef.

La prensa le cuestionó a Michel si el quedar fuera de una producción no es un golpe profundo al ego, a lo que la tapatía respondió: “A esta edad y después de 30 años de carrera no, pero te juro que hay 15, sí. Devastador. De tirarte a llorar…. Pero después de tantos años te das cuenta que así es, a veces te quedas tú. Si te quedaste significa que otras no se quedaron. Yo he hecho castings hasta con siete actrices, he quedado yo en el personaje y digo ‘Bendito Dios’, pero cuando yo no me quedo también. Mis compañeras tienen todo el derecho, hacen su mejor esfuerzo y si el personaje lo interpretan mejor, pues aplaudirles”, finalizó.

Anette Michel también se reincorpora a la serie ‘Rosario Tijeras’ en su cuarta temporada. Este proyecto llega en un momento especial pues celebra tres décadas de trayectoria artística y lo hace explorando un personaje distinto a lo que había trabajado en los últimos años.

