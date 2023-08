Andrea Legarreta revela la enfermedad que padecía su mamá, Isabel Martínez

Andrea Legarreta comparte cómo fueron las últimas horas con vida de su mamá, Isabel Martínez.

Andrea Legarreta reapareció en el programa Hoy, tras la sensible pérdida de su mamá, la señora Isabel Martínez, compartió su sentir sobre la irreparable pérdida de su mamá y agradeció las muestras de cariño que ha recibido de famosos, amigos y el público.

“Gracias a todos los que conozco y a los que no. Gracias por sus muestras de cariño, por su apoyo, por sus lindos mensajes, gracias a todos por su solidaridad. Nunca queremos pasar este momento, nadie, mi familia y yo les agradecemos de corazón, mi papito, mis hermanos. Ha sido una ola de amor como lo que ella generó".

“Somos muy bendecidos de haber tenido esa mamita tan amorosa, tan querida, tan dedicada, tan chistosa, y uno a veces piensa que no es su momento (...) y no, nunca es momento para dejarlos ir, entre más años pasas con ellos, más historias tienes y más vida con ello. Me siento muy afortunada de haber tenido esa madre y esos padres”.

Al término del programa Hoy, Andrea Legarreta habló ante los medios de comunicación sobre el fallecimiento de su entrañable mamá.

“Mi papá y mi hermano que viven en Acapulco, salieron a jugar golf. Nosotros desde la mañana le mandamos mensajes de felicitación para ellos por su aniversario (de bodas) en nuestro chat. Luego, empezamos a marcar, vimos que su última conexión fue a las 8:50 de la mañana; si alguno hubiera marcado antes, talvez nos hubiera respondido todavía. Entonces, corrió mi hermano y la encontró así (...). Ella se ve que ya había desconectado su celular, que tenía sus pinturas listas para arreglarse y algo la hizo regresar a la cama”.

La también actriz no reveló las causas del deceso de su mamá; sin embargo, reveló que llevaba tiempo enfrentando problemas de salud.

“Ella ya venía batallando con la fibromialgia (condición crónica que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo; afecta principalmente a los tejidos blandos del cuerpo) y el medicamento le quitaba el dolor, pero le generaba nauseas, empezó a comer poco, tenía una delgadez muy marcada porque aparte había sido operada en dos ocasiones, le quitaron parte del intestino, pero eso fue hace años, simplemente fueron cosas que se fueron sumando”.

“Vio la obra de Vaselina y estaba feliz, y cuando fue mi cumpleaños, dos días antes, tenía mucho malestar, tuvo una oclusión (obstrucción) intestinal, pero cuando me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, la última vez que vi su carita, y su mirada, su alma a través de sus ojos me hizo saber que ya no la iba a ver, mis hijas también lo sintieron”.

Finalmente, Legarreta comentó que su mamá ya no pudo ver el regalo y la carta que su papá, el señor Juan Legarreta, le escribió justamente el día de su 57 Aniversario de bodas.

“Mi hermano me localizó, nos fuimos a Acapulco, y mi otro hermano. Mi hija Mía, me acompañó, vivió toda esa parte, vio a su abuela sin vida. Le pusimos música, la maquillé, porque era muy coqueta, le puse el perfumito que tanto le gustaba, le dimos la tarjeta que mi papá le escribió que ella ya no pudo ver”.

“Mi papi, hay momentos que llora como niño, y aun así es un hombre muy fuerte y me dijo: ‘Mamita, tenemos que seguir adelante, porque a tu mamá no le va gustar que yo me quede en mi casa, en mi recámara sentado, ni que tú ni tus hermanos se queden sin continuar luchando por la felicidad, por nuestros sueños’”.