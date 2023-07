Famosos expresan sus condolencias a Andrea Legarreta por la muerte de su mamá, Isabel Martínez

Andrea Legarreta, está de luto por la irreparable pérdida de su mamá, doña Isabel Martínez, QEPD.

La querida conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, compartió la triste noticia del fallecimiento de su mamá, la señora Isabel Martínez.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”.

El medio artístico de nuestro país ha expresado sus condolencias a Andrea Legarreta por la gran pérdida que ha sufrido de su entrañable mamá, Isabel Martínez.

“Te quiero mucho”, le escribió su gran amiga, Galiea Montijo.

“Te abrazo con todo mi corazón Andy. Mis oraciones al cielo”, expresó Carlos Rivera.

“Un amor eterno. Abrazo muy fuerte al corazón de todos, que los recuerdos den paz": Angelique Boyer.

“Lo siento profundamente Andy, te abrazo con toda mi alma. Dios bendiga a tu mami eternamente”, fueron las palabras de Alessandra Rosaldo.

“Lo siento mucho Andrea. Los abrazo muy fuerte con todo cariño. Que no sepan más de penas": Ricardo Fastlicht.

“Lo siento mucho Andrea, un abrazo con mucho amor para ti y toda tu familia": Mariazel.

Descanse en paz, Isabel Martínez.