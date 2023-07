Así se enteró Andrea Legarreta sobre el fallecimiento de su mamá, Isabel Martínez

Andrea Legarreta está de luto por el sensible fallecimiento de su mamá, la señora Isabel Martínez, este domingo 31 de julio, día en el que celebraba su 57 Aniversario de Bodas con su esposo, Juan Legarreta.

La querida conductora anunció con profunda tristeza el fallecimiento de su entrañable mamá; el medio artístico de nuestro país le expresó sus más sinceras condolencias a la querida presentadora del programa Hoy.

Andrea Legarreta compartió cómo se enteró sobre la muerte de su mamá y publicó el regalo y la carta que le escribió su papá para celebrar su Aniversario de bodas.

“El regalo que nunca vio… Mi mami se fue justo el día que ella y mi papi cumplieron 57 años de casados… Todas las mañanas mi papi se levanta 5am para ir al gimnasio y ayer dejó sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que al levantarse ella lo viera… Mis hermanos y yo, dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de nosotros 5 y ella no respondió… Le llamamos y ella, no respondió… Eso nos inquietó… Mi mami era muy madrugadora… Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y… La encontró recostada en su cama… Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz… Ella ya había despertado y se veían sus maquillajes listos para arreglarse para salir con mi papi y celebrar su aniversario… Jamás sabremos que sintió que la hizo regresar a su cama… Y por qué motivos no salió de su recámara y por lo tanto no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida…

Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije aunque fuera solo un rato… La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta… Y bueno… La abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir… Estamos tratando de asimilar este dolor… Sabemos que tomará tiempo… Pero juntos en amor saldremos un día a la vez… Gracias por todos sus amorosos mensajes!! Gracias por tanto amor para ella y para nosotros… Nos hace tanto bien!! Bendiciones a todos!! #Gracias #Gracias #Gracias #AmorEterno”.