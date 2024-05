Andrea Legarreta defendió a Lucerito Mijares y exigió un alto a las burlas: ‘Esto tiene que terminar’

Los comentarios emitidos hace unos días en el programa Qué importa siguen dando bastante de qué hablar tanto en redes sociales como en el mundo de la farándula, por lo que no es de extrañarse que cada vez más famosos se sumen al tema y le expresen su apoyo a Lucerito.

Fue durante la inauguración de un restaurante en la Ciudad México, evento en el que participó, que Andrea Legarreta se pronunció sobre el delicado tema de Lucerito Mijares y le reiteró su apoyo a la cantante; asimismo, hizo un contundente llamado en contra del bullying.

¿QUÉ DIJO ANDREA LEGARRETA SOBRE LUCERITO MIJARES? ASÍ DEFENDIÓ A LA CANTANTE

En su encuentro con periodistas, Andrea Legarreta se pronunció contra el hate en todas sus formas y emitió un poderoso mensaje en contra de las personas que opinan de los demás sin saber:

“Al final esta sociedad ha vuelto muy común encontrar en redes ataques de todo tipo”, consideró la conductora titular de Hoy, quien reveló que, al tratarse de figuras públicas, su familia también ha sido víctima de críticas hirientes que no sólo lastiman a la persona, sino a todo su entorno:

“Yo lo he visto con mis hijas, las he visto llorar por comentarios que les escriben en redes sociales y no es fácil. Me parece que esto tiene que terminar”, expresó Legarreta de forma contundente al tiempo que pidió más empatía entre las personas:

"¿Por qué no pensamos en si nos gustaría que esto les sucediera a nuestros cercanos? Quizá así se resolvería está situación”, expresó.