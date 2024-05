Tras ser ‘cancelados’, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres borraron el video de la disculpa a Lucerito Mijares

Lucero “canceló" de forma simbólica a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres luego de que se burlaran de su hija, Lucerito Mijares

El revuelo desatado hace unos días por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y “El Estaca”, quienes se burlaron de Lucerito en pleno programa en vivo y hasta dijeron que la joven “ parece hombre ”, está muy lejos de terminarse, sobre todo luego de que hasta la misma Lucero expresara su molestia por estos comentarios.

Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y “El Estaca” ya se disculparon por sus chistes; sin embargo, su actitud no fue sincera para muchas personas y esto les generó todavía más hate en redes. El video original en donde piden perdón acaparó tal cantidad de críticas, que éste desapareció unas horas después de que fuera posteado.

“VOLÓ" EL VIDEO DE DISCULPAS A LUCERITO TRAS LA CANCELACIÓN SIMBÓLICA DE LUCERO

“CANCELADOS PARA SIEMPRE”. Con este lapidario comentario, Lucero expresó toda su ira hacia Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y “El Estaca”. Horas antes, la cantante ya había defendido a su hija Lucerito a través de X, la misma red social:

“Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan”, se lee en parte de su mensaje.

Las consecuencias ante el aumento del hate en contra del programa Qué importa no se hicieron esperar y es que, actualmente, el video original de las disculpas a Lucerito ya no aparece en X, lo que para muchas personas fue la confirmación que se necesitaba para sostener que, presuntamente, Eduardo Videgaray , Sofía Rivera Torres y “El Estaca” fueron obligados a grabar sus declaraciones.

Incluso, para varios internautas la eliminación del video podría significar algo más serio, pues consideraron que con esta actitud los presentadores retaron a Lucerito y a su familia, lo que podría acarrearles más consecuencias negativas.

TE RECOMENDAMOS: