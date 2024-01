Andrea Legarreta advierte que le intentaron hackear su Whatsapp: “Tengan cuidado”

A Andrea Legarreta le llueve sobre mojado. Las últimas semanas para la conductora no han sido nada fáciles, primero debió asumir la controversia en la que se vio envuelta por los polémicos señalamientos de Anette Cuburu y ahora casi es víctima de un hackeo cibernético.

La conductora de HOY usó su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores a tener cuidado con los fraudes y contó a detalle cómo intentaron hackear su Whatsapp.

“Les quiero comentar que hace unos minutos trataron de hackear mi WhatsApp. Entonces, les quiero contar cómo fue y por qué no lo lograron, porque tengo la verificación de dos pasos”, dijo la también actriz del musical Vaselina.

Mediante varias historias de Instagram, la famosa, de 52 años, explicó la forma de operar de los estafadores.

“En una llamada, un tipo disque de paquetería me dijo que me quería entregar mi paquete. Lo peor del caso es que sí había pedido un paquete. Entonces (me dijo) que checara en mi mail si tenía un código que me enviaron y que checara el número que me iban a enviar y se lo dictara”, continuó relatando.

Andrea Legarreta siguió todas las instrucciones que le dio el estafador, pero hubo un momento en que la situación le pareció sospechosa.

“Le dicto el número que me enviaron, me lo vuelve a preguntar y en ese momento se me hizo sospechoso. Colgué la llamada, checo y mi Whatsapp se estaba reiniciando. Vuelvo a pedir el código de verificación y de esa manera fue que lo recuperé”, dijo.

Andrea Legarreta pidió a sus seguidores estar alerta ante este tipo de acciones. “Ayer, a seis personas distintas y conocidas intentaron hackearlas. Están buscando la manera de hackear cuentas, tengan cuidado, no caigan”.