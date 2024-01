Alfredo Adame: “Meto las manos en el fuego por Anette Cuburu”

Alfredo Adame ha mantenido desde hace varios años un conflicto en contra de Andrea Legarreta, con quien compartió conducción en HOY en el pasado. Insultos y señalamientos ha expresado en contra de ella y ahora lo volvió a hacer.

En medio de la controversia que existe luego de que Anette Cuburu hiciera fuertes declaraciones públicamente sobre Andrea Legarreta, Alfredo Adame fue cuestionado de nuevo sobre la mala relación que él tiene con la actual conductora del matutino de Las Estrellas.

Alfredo quien se ha caracterizado por ser una persona sin filtros ni titubeos, fue invitado al programa La mesa caliente de Telemundo, en el que le preguntaron su punto de vista del conflicto entre las dos conductoras.

“Yo no voy a hablar de esa persona, es muy mala persona y mucha gente la ha padecido. No merece que yo gaste un mililitro de saliva, ya durante 17 años me quiso fastidiar y le di su merecido”, aseguró Adame en el programa.

Alfredo siguió expresándose y respaldó a la expresentadora de Venga la Alegría. “Con los ojos vendados meto las manos en el fuego por Anette Cuburu”, dijo.

Finalmente, el protagonista de telenovelas aseguró que Andrea Legarreta “tiene la mala costumbre de fastidiar a las personas y cualquier persona que entra (al programa HOY) la opaca”.