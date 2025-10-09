Andrea Escalona feliz como mamá: “Emilio es un regalo de mi mamá, es muy ‘Magda’”

La conductora del programa Hoy revela cómo la maternidad y la pérdida de su madre la transformaron, ahora se siente imás plena y feliz!

Ahora que su hijo Emilio está próximo a cumplir tres años de vida y su mamá, la productora Magda Rodríguez, cinco de haber fallecido, Andrea Escalona nos comparte en exclusiva cómo ha vivido la aventura de la maternidad y de qué forma este pequeño le cambió la vida por completo.

“Me ha encantado ser mamá. La verdad es que siempre lo soñé, yo era la típica niña que soñaba con la casita, el perrito... y me agobiaba no poder formar una familia en esta vida, la deseaba y también una buena pareja, porque estaba clara que quería alguien con quien compartir la vida.

“Pasaba el tiempo, la vida y yo dije: '¿Se podrá?, ¿podré complementarme con alguien?’, y justo mi mamá falleció en 2020 y en 2021 conocí un hombre maravilloso en mi cumpleaños, y al poco tiempo, en Semana Santa, ya estábamos embarazados de Emilio, siento que fue un regalo precioso que me mandó mi mamá”, nos contó la conductora de Hoy sobre la llegada del pequeño Emilio, quien, dijo, tiene mucho de la fallecida productora.

“Emilio es muy Magda, es muy musical, talentoso... ¡me tiene muy enamorada! Le encanta el agua, nadamos juntos, y de verdad lo disfruto mucho, lo dejo en la escuela y voy por él, este trabajo me da chance, jugamos a la comidita... La verdad es que esta parte de ser mamá me tiene muy contenta, por eso también he tratado de no agarrar muchos proyectos; de hecho, le he dicho que no a muchas cosas porque me encanta estar con mi hijo y mi familia, siento que requieren de mí en este momento”.

Andrea Escalona: “Mi proyecto más importante es mi hijo y mi familia”

Ser mamá y profesionista no es fácil, es una doble jornada que muchas mujeres libran a diario, pero en el caso de Andrea, su trabajo, afortunadamente, le ha permitido estar presente con su pequeñito.

“Ni siquiera he hecho una pausa en lo profesional porque gracias a Dios tengo el programa Hoy que se adecúa muy bien con mi vida de mamá, pero sí he puesto otros proyectos en pausa porque, sin duda, para mí el proyecto más importante es mi hijo y mi familia”, enfatizó.

La conductora nos compartió cómo fue que se enteró que iba a ser mamá, una noticia que recibió con mucha emoción “porque, aparte, mi hijo fue de Dios, uno en un millón, mi ginecólogo me dijo: ‘Andrea, tienes 35 años, de aquí a que te embaraces, tienes que ver si puedes o no, va a ser un proceso largo...’, y a la semana ya estaba embarazadísima, con las bubis a reventar”, recordó.

Andrea tuvo un embarazo tranquilo, feliz, “me la pasé muy bien, fue muy bonito, ¡increíble! y la verdad me encantaría aventarme otro, pero mi marido dice que estamos muy contentos con uno, entonces ahí nos estamos ponien-do de acuerdo, porque sí es una gran responsabilidad. Magda decía que para ser mala mamá solamente de uno y no es que ella fuera una mala mamá, pero ahora que yo lo soy, entiendo un poco a lo que se refería, porque cuando eres madre y chambeas andas en mil cosas”.

Sobre si ha pensado en la posibilidad de congelar sus óvulos, contestó contundente y con el buen humor que la caracteriza: “No hermana, se congela el vodka. Fíjate que ni siquiera lo pensé cuando ya sentía que estaba corriendo el reloj biológico; de hecho, pronto cumpliré 40 años y estoy muy feliz, plena, y siento que no debo congelar nada. Si Dios quiere vendrá otro hijo, y si no, felices nos quedamos nosotros tres”.

Escalona asegura que cuando falleció la productora Magda Rodríguez, “murió y renació otra Andrea”, la cual aprendió a valorar lo verdaderamente importante de la vida.

“También, al ser mamá, me descubrí diferente, más plena, más feliz, más contenta, más relajada. Cuando te encuentras ante la muerte o ante un nacimiento te das cuenta de lo que realmente es importante; si te fijas, en el día a día, realmente lo importante es poco y lo que es urgente no es lo importante”.

Para Andy, lo realmente importante es su esposo y su hijo Emilio que tanto deseó y que hoy tiene la fortuna de amar, educar y ver crecer, tanto a ella como a su familia este pequeñín les cambió la vida.

“Imagínate, en un matriarcado, hasta dije: ‘¡Qué voy hacer!’, pero creo que Dios manda las cosas como tienen que ser y Emilio nos ha puesto un sabor, una sazón y una manera de ver la vida a todos. Aparte, en mi familia es el único bebé y en la familia de mi marido también, es nieto único. Soy una mujer muy de familia y me encanta esta nueva etapa que estoy viendo”, concluyó.