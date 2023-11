Este fue el creativo mensaje de Anahí a Karol G que despertó las ilusiones de los fans: ‘Team Bichota’

Anahí y RBD siguen causando furor con las increíbles presentaciones que han ofrecido en Colombia mensaje a Karol G que despertó las ilusiones de una posible colaboración.

¿Una canción que fusione el pop de RBD con el regaettón de “La Bichota”? Aunque para algunas personas esto puede sonar muy lejano, para otras se trata de una posibilidad muy real, sobre todo luego de que Anahí demostrara su amor por Karol G de una forma muy original.

De hecho, Karol G y Anahí ya habían estado juntas en un escenario en el 2022, cuando la cantante de RBD subió al escenario para acompañar a la reggaetonera, momento que hizo explotar a la Arena Ciudad de México.

ANAHÍ PRESUME UN VESTIDO CON UN IMPACTANTE MENSAJE PARA KAROL G

Anahí consintió a sus fans con su interpretación de “Sálvame”, una de las canciones más populares de RBD ; luego de ello, la cantante presumió ante los miles de asistentes al concierto un increíble vestido color rosa con un mensaje para Karol G:

“Team Bichota”, se puede leer en el vestido rosa de Anahí. El mensaje, escrito con pedrería brillante, causó sensación y rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales, pues plataformas como TikTok y X (antes Twitter) pronto se llenaron con fotos y videos de este impactante momento.

LA EMOTIVA RESPUESTA DE KAROL G A ANAHÍ TRAS SU MENSAJE EN COLOMBIA

Karol G no dejó pasar por alto el mensaje de Anahí, y a través de sus stories de Instagram publicó un emotivo comunicado para agradecerle el gesto a la cantante de RBD, el cual dice lo siguiente:

“Anahí, mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar; es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”.

La respuesta de Karol G a Anahí acumuló miles de “Me gusta” en cuestión de minutos. INSTAGRAM/karolg

“Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora... No encuentro las palabras para describir la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre”, finalizó el comunicado.