Anahí se quiebra y llora en pleno concierto de RBD en Medellín

RBD ha ocasionado una verdadera locura en su paso por Colombia. Con cuatro fechas completamente llenas en Medellín, la banda revivió el impresionante fenómeno que desató cuando se despidieron de los escenarios hace más de una década.

Esta gira de regreso se han caracterizado, además, por los mensajes de inclusión y reflexión que han dejado en los conciertos, los integrantes de la agrupación.

Anahí se mostró muy sensible y conmovida en los shows que ha ofrecido RBD en Medellín, pues le recordaron cuando los cantantes estaban en la cima de la fama y ella, en particular, atravesó por varios problemas.

“Un día me juré frente al espejo que jamás me iba a parar sobre un escenario, que nunca más me iba a exponer, que nunca mas iba a permitir que nada ni nadie me lastimara y al igual que ustedes he pasado por muchas pruebas en la vida”, dijo la famosa, arropada por una multitud que no paraba de gritar.

Ella hizo una pausa en el repertorio y tuvo un momento de reflexión con sus miles de fans.

“A veces sientes que ya no puedes más, que ya estás cansado de intentar convencer a los demás de quién eres, o de si eres bueno o malo o de si te ves bien o mal. Yo me canse un día y ese día le di paz a mi corazón”, expresó al borde del llanto.

Finalmente, antes de seguir cantando, Anahí concluyó su mensaje: “Hoy te habla esta mujer, esta mujer que es mamá, esta mujer que logró formar una familia y que tengo dos hijos que son mi vida entera. Esta mujer de 40 años, pero que aquí adentro se quedó una niña de 20".