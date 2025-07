Alfredo Adame hizo una cruda revelación de su pasado y confesó por qué no le habla a sus hijos: ‘Es una aberración’

La vida de Alfredo Adame siempre ha estado plagada de escándalos y polémicas, tanto por su explosiva personalidad, como por los conflictos que tiene en el ámbito familiar. Precisamente uno de los mayores problemas que ha tenido, fue con sus hijos menores, de quienes el “Golden Boy” se habría distanciado porque descubrió que le fueron desleales de la peor manera.

Alfredo Adame habló de sus hijos con Mary Paz Banquells y reveló por qué dejó de hablarles

Durante una reciente charla con Jorge “El Burro” Van Rankin, Alfredo Adame se sinceró sobre las complicaciones que atravesó tras su divorcio de Mary Paz Banquells. Y es que además de que esta etapa significó el fin de su matrimonio, también deterioró la relación con sus hijos, a quienes les habría dejado de hablar porque supuestamente le estaban robando, una acción que calificó como “aberrante”.

“La mamá los manipuló y los estuvo titireteando en mi contra. Yo dije: ‘voy a esperar a que el más chavo tenga 18 años, para que tenga madurez suficiente’. A la mamá le pedí el divorcio. Cuando la mamá se fue, les dije: ‘el que se quiera quedar, aquí tiene casa, coche, comida, cine con la novia, viajes, universidad. Y el que se quiera ir, tiene todo lo mismo, nada más lo único que quiero es que no sea motivo de desapego”, señaló el actor.

Sin embargo, esta petición no habría bastado para preservar la convivencia con Diego, Alejandro y Sebastián, pues según dijo, tras la separación él se dio cuenta de que preferían pasar tiempo con su mamá. Algo que si bien le molestó, no era suficiente para pelearse con ellos, hasta que se dio cuenta de que únicamente lo buscaban para pedirle dinero.

Alfredo Adame reveló cómo empezaron los conflictos con sus hijos tras separarse de Mary Paz Banquells Instagram

Posteriormente, después de dudas respecto a toda esta situación, Alfredo Adame admitió que la ruptura con sus hijos llegó cuando uno de sus trabajadores le informó que le estaban robando. Y fue así como confirmó que, presuntamente, tenían una estrategia para desfalcarlo poco a poco, y por eso siempre aprovechaban sus viajes de trabajo para ir a su casa, cuando en realidad la única intención era arrebatarle las cosas que él compró con su esfuerzo.

“Yo empecé a medirle el agua a los tamales, y luego hacían cosas medio raras, hasta que un día el chófer me dice: ‘oiga don Alfredo, cada vez que usted se va de viaje, vienen aquí y se roban cosas para irlas a vender’, todo impulsados por la mamá. Y entonces un día agarré y dije: ‘se acabó y adiós’”, apuntó el exparticipante de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Esta es la traición que Alfredo Adame nunca le pudo perdonar a sus hijo

A cinco años de que corroborara por sí mismo este supuesto robo, Alfredo Adame aseguró que no tiene interés en recuperar la relación con sus hijos varones, puesto que desde su punto de vista, hacerle este tipo de cosas a la persona que te dio la vida es simplemente imperdonable.

“Un hijo que te roba, te deshonra, te miente, te engaña... no merece ser tu hijo. Lo que hicieron no tiene nombre, es una aberración todo lo que hicieron. A mí no me cabe en la cabeza que mi sangre pudiera hacer todas esas cosas. Yo no tengo nada que ver con ellos. Los desconocí totalmente”, apuntó el llamado “Golden Boy”.

De modo que tras estos conflictos, únicamente llevaría una buena convivencia con Vanessa, su hija mayor; así como con María José y Santiago, sus nietos, con los que incluso tiene videos en redes sociales que comprueban su complicidad.