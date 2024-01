Alfredo Adame hace un ‘oso’ en vivo y compara a su ex Magaly Chávez con Goku

Alfredo Adame tiene prohibido mencionar a Magaly Chávez… ¿Está en problemas?

"¿Te refieres a Magaly Chávez?” Esta fue la frase que desató una oleada de memes y burlas en las redes sociales después de que Alfredo Adame la pronunciara en plena transmisión en vivo durante una entrevista. La destinataria de esta peculiar comparación es su exnovia, a quien, —por alguna razón desconocida—, comparó con Goku, el célebre protagonista de la serie animada ‘Dragon Ball Z’.

Desde el pasado 11 de enero, los internautas no han cesado de señalar al participante de ‘La Casa de los Famosos 4', convirtiendo su frase en motivo de bromas.

Adame y Chávez tuvieron un fugaz romance en 2022, cuando fueron captados besándose, pero la relación no perduró y terminó en malos términos. Más tarde se reveló que todo fue un espectáculo.

Durante una entrevista con el youtuber Luisito Rey, Adame cometió un desliz al no comprender una pregunta relacionada con el personaje de anime.

"Goku" y "Magaly Chávez":

"Goku" y "Magaly Chávez":

Por este clip de Alfredo Adame.

El exconductor de ‘Hoy’ respondió con confusión: "¡Ah! ¿Te refieres a Magaly Chávez?”. La comunidad virtual, especialmente en la red social X, no se contuvo al compartir una avalancha de memes al respecto.

La reacción de Magaly Chávez sobre el meme de Goku de Alfredo Adame

Magaly Chávez respondió a la errónea mención de Alfredo Adame y su comparación con Goku después de varios días en tendencia. La modelo, quien había demandado a Adame por daño moral, expresó que no deseaba hablar ni criticar a su ex, pero admitió que para ella, el meme era “divertido y chistoso”.

Aunque evitó profundizar en el tema, comentó sobre la demanda que presentó contra el famoso, afirmó que él no tiene derecho de mencionarla en ningún lugar y que desde entonces ha recibido dos multas. Entre risas, añadió: “Soy la inolvidable” en una entrevista en el podcast ‘Vaya Vaya TV’.

Qué dijo Alfredo Adame sobre su participación en ‘La Casa de los Famosos 4'

Alfredo Adame fue confirmado como uno de los participantes para la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. El polémico actor y presentador aseguró que no mostrará compasión con tal de ganar el premio mayor y, si es necesario conquistar a una soltera, está dispuesto a hacerlo.

“Voy a tener que saber quién es soltera y quién no (...) el amor no existe, yo te uso, tú me usas, se acabó", expresó de manera contundente sobre sus expectativas en el reality.

