Millos999 rompe el silencio sobre su video íntimo filtrado y lanza una fuerte reflexión

El joven tiktoker de comida Millos999 dejará las redes sociales por un tiempo.

Millos999, un conocido creador de contenido en TikTok destacado por compartir videos relacionados con comida y estilo de vida, ha decidido abordar públicamente la situación delicada que vivió el pasado fin de semana, donde se filtraron clips íntimos comprometedores en los que aparece desnudo.

El influencer ha roto su silencio al respecto, destacando que ya había sido amenazado con la difusión de dichos materiales, y aunque intentó presentar denuncias, sus esfuerzos no tuvieron éxito.

En respuesta a esta situación, Millos999 ha compartido un video en formato de sketch a través de TikTok, plataforma donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, para explicar sus emociones tras la filtración.

¿Qué pasó con Millos999?

En su relato, el influencer mexicano revela que los eventos tuvieron lugar en Snapchat, donde una usuaria ganó su confianza, dando inicio a citas virtuales que culminaron con la compartición de estos videos, comúnmente conocidos como “nudes”.

Millos999 pidió a sus fans que etiquetaran a la policía cibernética para que lo ayudarán con su denuncia. (TikTok @millos999)

Posteriormente, la persona lo amenazó con difundir dichos materiales íntimos. “He vivido un año de terror de cuándo llegaría el día en que esta persona los filtraría... y lo hizo sin mi consentimiento”, expresó Millos999.

La contundente respuesta de Millos999

En cuanto a su opinión sobre aquellos que filtraron los videos y las personas que no le brindaron apoyo en este difícil momento, Millos999 les comunicó lo siguiente: “Me han herido una vez y hay personas que comparten tu opinión y desean seguir haciéndolo, pero sabes que eso es todo lo que tienen sobre mí (…) No lloro porque esté triste, lloro por el estrés”. Agregó después: “La gente puede ser mala; cuando te ve brillando te quiere bajar”.

También respondió a quienes critican su situación actual, expresando: “No les tengo envidia, no les tengo odio. Les envío un abrazo fuerte y un beso. Aunque no soy creyente, rezaré por ustedes”.

Millos999 anunció que se tomará un tiempo alejado de las redes sociales para distanciarse de esta situación, pero aseguró que regresará para compartir videos divertidos porque “no se rendirá". Agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado en este difícil momento.

Millos999 afirma que la policía cibernética de México no lo respaldó

En el mismo video de TikTok, Millos999 denunció que hace más de un año intentó buscar justicia a través de la policía cibernética a través de la Ley Olimpia, pero no obtuvo respuesta. “Nunca se hizo nada”, declaró.

¿Quién es Millos999?

No es la primera vez que Millos 999 se encuentra en esta situación de violación a su privacidad. (Instagram @milos_999)

Millos999 es un influencer mexicano de 21 años, reconocido principalmente por su contenido relacionado con la cocina. En TikTok cuenta con una amplia comunidad de fans, superando los 5.2 millones de seguidores; mientras que en Instagram reúne a más de 1.4 millones.

Además de sus videos gastronómicos, Millos999 comparte aspectos de su vida diaria con sus seguidores. Recientemente, se volvió tendencia por sus videos del trend ‘Get ready with me’, donde comparte sus atuendos para diversas ocasiones.