Alfredo Adame advirtió que va en plan de conquista a La casa de los famosos 4: ‘No voy a respetar a nadie’

¡Alfredo Adame llegará con todo a La casa de los famosos 4! El controvertido presentador, cuyos videos de sus peleas se han viralizado en Internet más de una vez, advirtió que va en plan de ligue al reality.

Ayer martes, los fans de La casa de los famosos tuvieron una increíble revelación que de inmediato causó furor: Telemundo confirmó a Alfredo Adame como uno de los inquilinos para la cuarta temporada del reality , que en esta ocasión albergará a celebridades de la talla de Lupillo Rivera.

Alfredo Adame , quien ganó una fama inusual gracias a sus pleitos con Carlos Trejo y a sus peleas callejeras que en más de una ocasión han inspirado divertidos memes, ahora llevará sus controversias con “La jefa"; incluso, aseguró que no tendrá compasión de nadie con tal de ganar el premio mayor... ¡Advertidos estamos!

ALFREDO ADAME BUSCA NOVIA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS... PERO NO EL AMOR

Todavía no arranca la cuarta temporada de La casa de los famosos y la controversia ya comenzó luego de que Alfredo Adame le lanzara una advertencia a las concursantes: ¡Va en plan de ligue y dispuesto a todo por conseguir novia!

“Voy a tener que saber quién es soltera y quién no (...) el amor no existe, yo te uso, tú me usas, se acabó”

En un video publicado en TikTok que no tardó en viralizarse Alfredo Adame, fiel a su estilo, advirtió que las mujeres solteras estarán en riesgo con él, pues no perderá ninguna oportunidad de conquista:

“Voy a tener que saber quién es soltera y quién no, a la única que voy a respetar es a la esposa de mi amigo... pero todas las demás, pues... el amor no existe, yo te uso, tú me usas, se acabó”, declaró, fiel a su estilo, el controvertido presentador.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA CASA DE LOS FAMOSOS 4 ADEMÁS DE ALFREDO ADAME?