Alexis vs. Dalilah y Aarón vs. Facundo: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?

Este domingo 7 de septiembre se realizó la sexta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México.

La tensión explotó desde el primer segundo del posicionamiento, cuando Alexis Ayala llegó en su personaje de villano contra Dalilah Polanco, a reclamarle algo que vio en el cine.

Alexis se posicionó con Dalilah Polanco, ¿qué le dijo?

“Te escuché el otro día decir que tu educación no te daba para decir todo lo que pensabas de mí. Te vi burlarte cuando dijeron que soy un ‘León viejo a punto de morir’. Tengo apenas un suspiro más que tú; los viejos merecen respeto. ¿A punto de morir?, me sentí discriminado y señalado, porque soy un sobreviviente de un infarto.

"¿Tanto te incomodo que te gustaría verme morir? Jamás me burlaría de ti. Lo mejor es que te vayas de la casa, te está lastimando emocionalmente. Físicamente no tienes independencia, y te faltan semanas, lo mejor es que salgas porque te lo mereces como ser humano y como mujer”.

Aunque Alexis no la dejaba hablar, Dalilah intentó decirle: “Me da mucha pena no recordar lo que estás diciendo. Lo que dije no me retracto, me quedo callada porque no quisiera iniciar algo que no sea grato. De lo otro, de ti nunca me he burlado. Te respeto y lo sabes y te lo he hecho saber. Te estoy contestando y no me permites. No paras de hablar... ¿Es en serio que no vas a parar de hablar? Si no me vas a escuchar entonces para qué hablo?”.

“He tratado, me caes bien, pero el personaje no me cae bien. No me burlo así de ti, de esa manera no”, insistió Dalilah.

Aldo se posicionó con Shiky

“Siento que no estás brillando como deberías. Eres carismático, chistoso, me caes bien, pero eres la sombra de tus compañeros; seguías a Ninel, luego a Facundo y quiero que te vayas porque vas a brillar más afuera que adentro”, dijo Aldo.

“Soy una persona que tengo ese brillo. No me hace falta nadie. Seguramente fuera, te voy a decir ‘por favor, ponme mamado’”, respondió Shiky.

Guana se posicionó con Aarón

“Citando tu frase de me posiciono ante ti por ser del otro cuarto. No encuentro nada de mal con que estés en la casa. No has hecho nada malo en mi contra, y quiero que te vayas para nivelar un poco”.

Aarón le respondió: “Respeto tu decisión; hemos pasado buenos momentos como cuarto, y te aprecio mucho. Voy a aprovechar para decirte que no somos familia; Aldo y yo intentamos hablar contigo, y no me gustó que cuando algo se platica en familia se queda así. Cuando platicaste cómo le hacía Alexis para posicionarse, no se me hizo lindo porque un acto desleal es algo desleal a ti mismo, y eso no lo respeto”.

Abelito se posicionó con Facundo

“En esta casa, como competidores, esto se pone más intenso y directo; me diste los puntos frente a frente, es algo directo. Está interesante que me has aventado tres veces a la alberca. Para la próxima que me avientes, después de caer, lo primero que haga va a ser aferrarme a ti y hacer todo para quedarme contigo”.

“Cuando te tiro puntos, no es nada personal. Es una estrategia de juego, y no vas a entrar a un juego a pedir que no te tiren balonazos. Lo hago porque te veo fuerte y el que tú estés en una placa significa una repartición de votos. Tómalo como un halago, no como una puñalada”.

Elaine se posicionó con Facundo.

“Ahora estoy con Noche y eres un elemento fuerte. Me caes bien y te respeto pero de los nominados de Día, eres con el que menos he tenido platicas y momentos”, dijo Elaine.

Facundo le respondió: “Me suena hasta tierno, de ti no puedo recibir maldad. Qué chido es ser tan buena por dentro que por más que intentes decir algo malo, siento que me dices cosas bonitas. Me pasa que me termino hartando hasta de mi mismo y me aíslo en lugares donde no escuche a nadie cantar, y tú nunca estás en silencio. Aprecio que digas que me consideras una pieza fuerte”.

Mar se posicionó con Dalilah

“Primero, deberías irte de la casa porque sé que eres una mujer fuerte, valiente, que en la vida caminas sola, pero que nunca se rinde. Independientemente del juego, es importante que te cuides y salgas a recuperarte con los tuyos, en tu casa”.

“Como competidora, como el juego, quiero que te vayas porque eres una mujer, cuando entra el cine y otra que sale del cine. No sabes diferenciar lo que es el juego de la competencia, de la convivencia, y eres susceptible a cualquier comentario pero cuando se te recriminan tus acciones, no escuchas y no quieres aprender; tener empatía y escuchar al otro para aprender”.

Dalilah respondió: “Gracias por las dos versiones. Hubiera sido chingón que hubiéramos formado un equipo. Agradezco tus palabras, gracias. Espero que te vaya muy bien a ti”.

¿Qué pasó en el sinceramento?

Facundo le dijo a Aarón que no trata de demeritarlo, pero “eso de estar enla sala y encontrar tu calzón fue un poco traumante. He estado haciendo un estudio en la casa y entre tú, Alexis y Aldo, hacen estragos en la convivencia y limpieza de la casa. Más allá de que tenga algo personal, dejas tus vasos de proteína por todos lados, son cosas que no se ven, pero en la convivencia es difícil tenerte paciencia. Si no estuvieras en la casa, las cosas estarían más ordenadas”.

“Muy lindo. Te noto ardido, aún no superas la arrastrada del último domingo. Te reto a que cuides bien tus piezas y no las tires a lo güey... Espero que mantengas esa misma actitud, que si esta noche me salvan a mí, antes de yo, vas a salir tú”.

Aarón se posicionó con Facundo: “Hay una cosa distinta entre respetar a alguien y que te caiga bien. Siento que ibas con una actitud, y la gente real la respeto; pero al mismo tiempo, has cambiado, no eres el mismo del inicio, has cambiado a conveniencia y se me hace doble moral cuando dices que yo no debería estar en el mundo. ¿qué pasó con el bully de Facundo? Búscate otra historia porque el bully irreverente, ya se contó.

Me sorprende que me digas algo de la primera semana. Me sorprende que sigas clavado en algo de hace tantos días, tranquilo, no quiero matarte, es un decir, que yo creo que la gente que arrasa con especies, no debe estar en el mundo. No es una doble moral de que yo diga quién está bien o mal, me gusta preguntar; espero que no vayas de perrito faldero a decir ‘molestaron a Alexis, ¿qué le pasa?. Para molestar a alguien es porque debe estar en tu nivel. No me quiero rebajar a molestar a gente que me da hueva molestar”.

Dalilah Polanco se sinceró con Aarón y le lanzó un gran consejo:

“No tengo nada malo que decirte. Si alguien sale de aquí, si llegas a ser tú. Busca maestros, aprende, eres bueno en lo que haces, y aquí ya no tienes más nada que aprenderle a nadie. Afuera crece, aprende y hazte la cosa más chingona del mundo”.

“Sí me falta mucho de aprender de los que están aquí, y cada día me sorprendo, estoy agradecido de estar aquí. No tengo nada malo qué decirte”, le respondió Aarón.

Shiky se sinceró con Aarón

“No quiero que salga nadie de Día. Has sido un gran descubrimiento, me dijeron ‘cuida de Aarón’, ya no nos queda más que lanzarnos mini bombas. Eres muy listo, pero tienes esas cosas de chavo, que seguramente yo las tuve; pero que no te lo tengamos que decir, que salga de ti. Aquí, de repente, le echo la culpa a que eres joven, pero 24 años ya son 24 años”.

Aarón respondió: “Ya me dejaron como puerquísimas a nivel nacional. Me agrada que se me dé la oportunidad de responder. Agradezco y sé que te cuesta mucho decir las cosas. Al final, como se lo dijiste a Aldo, estamos en La Casa de los Famosos y nos avisaron cómo iba a ser; no nos trajeron con engaños. Te falta ese espíritu, quizá no congenias con el espíritu de ‘vamos a ganar’, igual yo no congenio con el espíritu medio conformista”.

