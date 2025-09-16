Alexis nominó a Aldo con 6 puntos a sus espaldas para su beneficio personal y Abelito es líder en LDCLFM

Alexis nominó con 6 puntos a Aldo De Nigris y no se lo puede decir... A cambio, Ayala pudo convivir con su esposa Cinthia Aparicio.

La Casa de los Famosos México sigue poniendo a prueba a sus habitantes y ahora lo hizo con la Cabina de las tentaciones. Una prueba de lealtad a la vista de todos... menos para el resto de habitantes.

Alexis Ayala fue el elegido para vivir esta cascada de emociones: Su esposa Cinthia Aparicio entró a La Casa, y para poder abrazarla, Alexis tuvo que ir por una llave al confesionario.

Para hacer uso de la llave, y beneficiarse al tener contacto con su esposa, Alexis tuvo que decidir si nominar a Aldo o a Aarón con 6 puntos directos, extras a los de las nominaciones normales.

Alexis no lo pensó mucho, eligió nominar a Aldo, y justificó su decisión al decir que él está “fuerte” con apoyo del público y su “manada” lo apoyará.

Con los 6 puntos, Aldo De Nigris YA ESTÁ EN LA PLACA DE NOMINACIÓN

Alexis Ayala abrazó a su esposa, se besaron y pudieron tener contacto después de más de 50 días. Su reencuentro duró 5 minutos.

Sin embargo, Alexis no puede decir absolutamente nada, o de lo contrario, sumaría 6 puntos a Aarón Mercury.

Panelistas NO están de acuerdo con decisión de Alexis

Jessie Cervantes comentó: “Si estás jugando en manada, y sabes que han salido habitantes fuertes como Ninel, y cualquiera puede salir, yo no me la hubiera jugado. Yo hubiera respetado la lealtad de la manada que tanto predica. Por esos 6 puntos, Aldo podría estar fuera”.

En tanto, Shanik Berman dijo: “Después de decir que ‘los originales’, que ‘la manada’. Es una traición, qué horror, qué asco. Me vomito. Porque acababan de decir 400 veces ‘la manada, nosotros juntos’. Va a ver en 3 semanas a su esposa y sacrificó a Aldo”.

“Se pudo haber aguantado tres semanas y no acuchillar a Aldo”, sentenció Shanik Berman. “Si no se siente mal, no es un actor, es un malvado villano”.