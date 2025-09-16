Suscríbete
Famosos

Alexis nominó a Aldo con 6 puntos a sus espaldas para su beneficio personal y Abelito es líder en LDCLFM

La cabina de las tentaciones puso a prueba a la manada.

September 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
alexis-aldo.jpg

Alexis nominó a Aldo a cambio de un beneficio personal

Alexis nominó con 6 puntos a Aldo De Nigris y no se lo puede decir... A cambio, Ayala pudo convivir con su esposa Cinthia Aparicio.

La Casa de los Famosos México sigue poniendo a prueba a sus habitantes y ahora lo hizo con la Cabina de las tentaciones. Una prueba de lealtad a la vista de todos... menos para el resto de habitantes.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos
September 15, 2025
Famosos
Todos vs. Shiky: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?
September 14, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Alexis Ayala fue el elegido para vivir esta cascada de emociones: Su esposa Cinthia Aparicio entró a La Casa, y para poder abrazarla, Alexis tuvo que ir por una llave al confesionario.

Para hacer uso de la llave, y beneficiarse al tener contacto con su esposa, Alexis tuvo que decidir si nominar a Aldo o a Aarón con 6 puntos directos, extras a los de las nominaciones normales.

Alexis no lo pensó mucho, eligió nominar a Aldo, y justificó su decisión al decir que él está “fuerte” con apoyo del público y su “manada” lo apoyará.

Con los 6 puntos, Aldo De Nigris YA ESTÁ EN LA PLACA DE NOMINACIÓN

Alexis Ayala abrazó a su esposa, se besaron y pudieron tener contacto después de más de 50 días. Su reencuentro duró 5 minutos.

Sin embargo, Alexis no puede decir absolutamente nada, o de lo contrario, sumaría 6 puntos a Aarón Mercury.

Panelistas NO están de acuerdo con decisión de Alexis

Jessie Cervantes comentó: “Si estás jugando en manada, y sabes que han salido habitantes fuertes como Ninel, y cualquiera puede salir, yo no me la hubiera jugado. Yo hubiera respetado la lealtad de la manada que tanto predica. Por esos 6 puntos, Aldo podría estar fuera”.

En tanto, Shanik Berman dijo: “Después de decir que ‘los originales’, que ‘la manada’. Es una traición, qué horror, qué asco. Me vomito. Porque acababan de decir 400 veces ‘la manada, nosotros juntos’. Va a ver en 3 semanas a su esposa y sacrificó a Aldo”.

“Se pudo haber aguantado tres semanas y no acuchillar a Aldo”, sentenció Shanik Berman. “Si no se siente mal, no es un actor, es un malvado villano”.

Alexis Ayala La Casa de los Famosos México No te pierdas Aldo de Nigris
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Armando-Araiza.jpg
Famosos
Armando Araiza con lágrimas en los ojos busca trabajo: “que opine la gente”
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Leonardo-Emiliano-Aguilar.jpg
Famosos
Pleito de los Aguilar escala a nuevo nivel: se echan habladas y verdades
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hermana-Juanes.jpg
Famosos
Juanes: la desgarradora historia de su hermana, quien estuvo 27 años en coma
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yadhira-Carrillo-Juan-Collado.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo revela que a Juan Collado no le gustaba que fuera actriz: “dejé todo por él”
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alex-fernandez--.jpg
Famosos
Alex Fernández revela sus miedos y cómo encontró la fuerza para labrar su propio camino
No quiere ser visto solo como el nieto de Vicente Fernández y el hijo del Potrillo.
September 15, 2025
 · 
Nayib Canaán
Hija-Quico-Vanesa-Villagrán.jpg
Famosos
Quién es Vanesa Villagrán: la hija de ‘Kiko’ que venció al cáncer, es influencer y triunfa en OnlyFans
La hija del actor también es su manager.
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Higareda-esposo.jpg
Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés ante cientos de personas
En un auditorio, ante cientos de personas, la pareja anunció el sexo de sus dos bebés.
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
juan soler chef.jpg
Famosos
Así lucía Juan Soler vestido de chef en la telenovela donde tuvo que aprender a cocinar
El actor actualmente es uno de los favoritos de Top Chef VIP, reality show en el que ha asombrado por su sazón
September 15, 2025
 · 
Alejandro Flores