Alexis Ayala se sincera, cambia su testamento y habla de cuál es su última voluntad

El pasado 3 de noviembre, Alexis Ayala, de 58 años, se casó por tercera ocasión, esta vez con la actriz Cinthia Aparicio, de 30 años, en la Basílica de Guadalupe de la CDMX.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio disfrutan al máximo su matrimonio y la relación laboral que tienen actuando juntos en la obra de teatro ‘Las mujeres son de Venus y los hombres... ¡Ni madres!’.

En unas recientes declaraciones ante medios de comunicación, el actor, quien hace unos años estuvo cerca de la muerte debido a que sufrió un infarto, habló sobre su testamento y también compartió cuál es su última voluntad en caso de fallecer.

“Tengo un testamento, ahora estoy en pláticas para que se hagan nuevos ajustes, el testamento lo tengo en modo y forma desde hace tres años, ahora sólo falta que Cinthia (Aparicio) esté integrada en ese pasaporte, que es cuestión notarial”.

“Yo lo que le he dicho a Cinthia es que finalmente me cremen y me entierren en un árbol como lo hacen en algunos países europeos. Los que se vayan acordando de ti con el tiempo que vayan a rezar, hablar y regar a un árbol a que vayan a una lápida; es más bonito darle vida a la vida, a mí me gustaría que eso fuera así".

