Alexis Ayala se reencontró con Aarón Mercury de sorpresa y dijo esto de Dalilah Polanco

Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que visitó varios programas de Televisa.

Visitó el programa Hoy y lo sorprendieron con su esposa Cinthia Aparicio, con quien no había podido estar desde que ella lo visitó por cinco minutos dentro de La Casa.

Alexis también visitó el foro donde Marie Claire Harp realiza entrevistas a cada habitante que abandona La Casa. Ahí reiteró sus discursos, sobre que todo lo que pasa en el reality, ahí lo dejará. Incluso sostuvo lo que dijo de Guana, sobre que no es cantante, sino ensamble de teatro, pues insiste en que es talentoso, y solo lo dijo para desestabilizarlo dentro del concurso.

¿Qué le dijo Aarón Mercury al volver a ver a Alexis Ayala?

Pero las sorpresas no pararon para Ayala. Al visitar el foro de ‘Cuéntamelo ya’, le mostraron varios videos de su estancia dentro de La Casa. En un momento, vio cómo se expresaba Aarón Mercury de él, por lo que se conmovió.

“Quiero darle un hermano a Aarón Mercury”, le dijo Alexis a su esposa Cinthia Aparicio, mientras Aarón Mercury apareció de sorpresa y lo abrazó con mucha emoción.

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco?

Pero en Cuéntamelo ya, también le mostraron un momento ocurrido durante la gala del miércoles 1 de octubre. Previo a enterarse que es el sexto finalista, casi todos se tomaron de las manos, pero él no tomó la de Dalilah Polanco.

La situación se prestó a especulaciones y críticas. Algunos lo justificaron y otros lo tacharon de mal perdedor.

“Lo que se vive en La Casa ahí se quedará”, insistió Alexis Ayala, quien explicó por qué no tomó de la mano a Dalilah Polanco.

“Porque realmente no me di cuenta de eso. Y cuando yo, en una de las veces que volteé ya no estaba Aldo y estaba agarrada de su muleta, siempre hacía esa pose... Yo creo que cada uno hicimos nuestros propios ritos”.

Alexis insitió: “No tengo nada personal en contra de cualquier habitante de La Casa, al contrario, todos fueron grandes competidores en su momento y yo también me mostré como competidor cuando lo tenía que hacer. Realmente a La Casa, yo fui a vivirla”.