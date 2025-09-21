Suscríbete
Alexis Ayala revela lo que piensa de Guana: “se va a oír feo lo que voy a decir”

El actor se desahogó en una plática que tuvo con su “manada”

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
guana y alexis ayala.jpg

Una actitud de Guana tiene harto a Alexis Ayala

Alexis Ayala cada vez más desconfía de Guana y poco a poco se harta de ciertas actitudes en La Casa de los Famosos México.

El actor, líder de la manada de Noche (Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Mar Contreras y Abelito), no ve con buenos ojos a Guana desde las nominaciones de esta semana.
Guana tenía un privilegio, que era la posibilidad de nominar a cuatro habitantes con dos puntos cada uno, a diferencia del resto de sus compañeros, que solo nominan a 3 y con puntajes de 3,2 y 1.
El actor e integrante del programa “Me caigo de risa” se supone que pertenece al equipo de Día, donde están sus amigos Dalilah Polanco y Shiky, por lo que lo normal hubiera sido que nominara con dos puntos a cuatro habitantes del equipo contrario.

Pero en vez de eso, decidió darle puntos a Dalilah a Shiky. Guana dijo primero que fue por estrategia pero que falló. Luego dijo que se confundió y que estaba muy apenado con sus amigos.

¿Qué piensa Alexis Ayala de Guana?

Alexis Ayala tiene otra teoría: “Te equivocas en la semana 1 o 2, pero no en la 8".
De modo que desde el miércoles de nominación, Alexis trae la mirada puesta en Guana.
Y no solamente por lo que hizo en las votaciones, también por lo que hace todos los días, primero por la mañana y luego en la tarde-noche, minutos antes de que comiencen las galas, es decir, entre 7 y 8 de la noche.

¿Y qué hace Guana que tanto molesta a Alexis? Cantar. Y casi siempre canciones de regional mexicano.
Después de la fiesta de esta semana, ya en la madrugada del sábado, Ayala finalmente explotó contra estas acciones.

"¡Qué tiene que estar cantando todo el día si no es cantante, es ensamble de teatro; hace teatro musical”.

Con dos majaderías de por medio, Alexis Ayala advirtió de lo fuerte de su declaración: “Se va a oír bien feo lo que voy a decir”.

En efecto, Guana es un reconocido actor de teatro musical. Aunque hasta ahora no ha protagonizado ninguna obra, su carrera abraca desde los años 90 cuando ganó sus primeros personajes en los montajes de Silvia Pinal.

Alexis Ayala Luis Rodríguez El Guana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
