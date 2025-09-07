Alexis Ayala por fin va a una fiesta y sale pelado con Shiky: “Qué pesado eres, tío”

Alexis Ayala usualmente no acude a las fiestas de La Casa de los Famosos México que se realizan cada viernes con una temática diferente.

De hecho ese ha sido uno de los reclamos constantes en su contra de parte del resto de los habitantes, sobre todo los más jóvenes. Lo que hace el actor mexicano es quedarse a la cena previa , convivir unos cuantos minutos y luego retirarse al cuarto para meditar en su cama o dialogar con la cámara para mandar algún mensaje a su familia.

“Lo que pasa es que yo ya fui rockstar en mi juventud. Ahora guardo mi energía para mi esposa y mis hijas”, ha justificado en varias ocasiones.

Este viernes 5 de septiembre parecía que sería otra fiesta sin Alexis porque en cuanto terminó la cena, se fue al cuarto y acomodó las sábanas de su cama. Se quitó el atuendo que producción le dio a todos los habitantes (la fiesta era como temática egipcia y los vistieron como faraones) y se dispuso a dormir.

Pero cambió de opinión. Volvió a la fiesta con la intención de divertirse... y de pedir votos para el Cuarto Noche.

Alexis gritaba: “Arriba noche” TikTok

La pelea de la noche

Vestido con la sudadera que habían usado en el reto semanal, Alexis se vio emocionado y bailarín. Llegó a integrarse a la pista de baile mientras gritaba: “Arriba noche... ajua... ahorita es de Noche ¿no? Estamos en Noche”.

Shiky, que bailaban del otro lado de la pista, volteó a mirarlo para pedirle que bajara el volumen de sus gritos.

Pro Ayala no le hizo caso y siguió con sus peticiones mientras sonaba la música regional mexicana.

Alexis Ayala reclamó a Shiky ViX

La mañana de este sábado, Shiky contó la anécdota a Facundo.

“Le dije: oye tío, qué pesado eres; este es un sitio neutro”.

Alexis, por supuiesto, también dio su versión de los hechos en un breve monólogo a la cámara de la sala en la que dijo:

“Me dijo: “tranquilo”. Pero tranquilo de qué, no hay como ser frontales, frontales y educados. La gente recibe de mi lo que me da; y también yo recibo lo que ellos me dan. Esa era una fiesta y en esa fiesta hay gente viéndonos y a esa gente le estaba yo pidiendo el voto para Noche y para Aaaron”.

Shiky, por su parte, explicó que lo que le molestó de la actitud de Alexis fue que quiso dividir la fiesta.

“Le dije que era un sitio neutro, es día de fiesta y en las fiestas no hay equipos, estamos todos bailando. Dijo: es que nunca me he quedado. Y le dije: pues por eso, porque nunca te has quedado”.

Alexis y Shiky pelean de poder a poder

Las tensiones entre Alexis y Shiky comenzaron la semana pasada y poco a poco han subido de tono.

Ahora, después de haber contado lo que pasó en la fiesta, Shiky hizo mofa del grito de guerra con el que Alexis alienta a su equipo del Cuarto Noche.

“Nosotros tenemos una edad que no estamos para eso. Él tuvo la suerte de haber quedado como en las películas donde hay un entrenador mayor y los jóvenes lo siguen”.

Sin embargo hay que recordar que tanto Facundo como Shiky tienen su propio grito de guerra con coreografía integrada, y que la gritan cada vez que se quieren animar en algún reto.