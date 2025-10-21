Palenque de Tlaxcala 2025 brilla con su cartelera: Julión Álvarez, Jorge Medina, Josi Cuen, Carín León y más

El Palenque de la Feria de Tlaxcala 2025 es uno de los eventos musicales más esperados del año en la región.

Con un aforo de aproximadamente 5 mil personas, este recinto circular, ubicado dentro del Recinto de la Feria de Tlaxcala, contará con una programación diversa que abarca géneros como la música regional mexicana, el pop y la balada.

Las fechas comienzan a partir del 25 de octubre y se extienden hasta noviembre, incluyendo presentaciones de artistas consolidados como Natalia Jiménez, Julión Álvarez, Chuy Lizárraga y El Coyote, Conjunto Primavera, Carin León, Alfredo Olivas y Gloria Trevi.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Palenque de Tlaxcala 2025?

El evento ofrece distintas zonas de boletos —desde General hasta VIP— con precios que van desde los 500 pesos para zonas generales hasta los 5 mil pesos en las localidades más exclusivas, dependiendo del artista.

La Venta de boletos es en los siguientes lugares, así como en línea, en el sitio oficial: www.toptickets.com.mx

- Restaurante Los Portales de 10:00 a 18:00 hrs. de Lunes a Sábado.

- Plaza Galerías Tlaxcala de 11:00 a 20:00 hrs. de Lunes a Domingo.

Además de los conciertos principales, el Palenque representa una experiencia cultural completa: tradición, música, convivencia, y el espíritu festivo que caracteriza cada edición de la Feria. El objetivo: que cada noche sea inolvidable.