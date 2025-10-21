Suscríbete
Famosos

Palenque de Tlaxcala 2025 brilla con su cartelera: Julión Álvarez, Jorge Medina, Josi Cuen, Carín León y más

Te decimos las fechas y detalles para disfrutar del Palenque de Tlaxcala.

October 21, 2025 • 
TVyNovelas
palenque-tlaxcala-2025-.jpg

Palenque de Tlaxcala 2025

El Palenque de la Feria de Tlaxcala 2025 es uno de los eventos musicales más esperados del año en la región.

Con un aforo de aproximadamente 5 mil personas, este recinto circular, ubicado dentro del Recinto de la Feria de Tlaxcala, contará con una programación diversa que abarca géneros como la música regional mexicana, el pop y la balada.

Las fechas comienzan a partir del 25 de octubre y se extienden hasta noviembre, incluyendo presentaciones de artistas consolidados como Natalia Jiménez, Julión Álvarez, Chuy Lizárraga y El Coyote, Conjunto Primavera, Carin León, Alfredo Olivas y Gloria Trevi.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Palenque de Tlaxcala 2025?

El evento ofrece distintas zonas de boletos —desde General hasta VIP— con precios que van desde los 500 pesos para zonas generales hasta los 5 mil pesos en las localidades más exclusivas, dependiendo del artista.

La Venta de boletos es en los siguientes lugares, así como en línea, en el sitio oficial: www.toptickets.com.mx

- Restaurante Los Portales de 10:00 a 18:00 hrs. de Lunes a Sábado.

- Plaza Galerías Tlaxcala de 11:00 a 20:00 hrs. de Lunes a Domingo.

Además de los conciertos principales, el Palenque representa una experiencia cultural completa: tradición, música, convivencia, y el espíritu festivo que caracteriza cada edición de la Feria. El objetivo: que cada noche sea inolvidable.

Palenque de Tlaxcala 2025
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
briggitte-bozzo-aaron-mercury-.jpg
Famosos
Briggitte Bozzo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ con Aarón Mercury: “Habrá mucha sensualidad”
October 21, 2025
 · 
Nayib Canaán
lupillo-belinda---.jpg
Famosos
Lupillo Rivera contraataca con abogada en guerra con Belinda: Llegará hasta las últimas consecuencias
October 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
imelda-maribel-.jpg
Famosos
Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven a la carga en los juzgados, pero ahora por la herencia de Julián
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-Manola-Díez.jpg
Famosos
Manola Díez revive el terrible accidente que dejó ciego a su hijo: “lleno de sangre tenía el ojo en la mano”
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-capataz.jpg
Famosos
Tensión en La Granja VIP: Sergio es Capataz, y Lola Cortés tuvo un pésimo día
¿Qué ha pasado en el reality?
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yolanda-montserrat-reencuentro.jpg
Famosos
Yolanda Andrade se recuperó y pudo volver a ‘MoJoe': Así se reencontró con Montserrat Oliver
¡Se cumplió el milagro!
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marco-flores-robo.jpg
Famosos
Marco Flores y La Banda Jerez sufren intento de asalto y balean su autobús
¿Qué pasó?
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
luto-medio-metro.jpg
Viral
Encuentran sin vida a ‘Medio Metro original’ en un canal de agua: Murió Paco Pérez
Descanse en paz.
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero