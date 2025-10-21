Erick Farjeat celebra los XV años de su hija y Sabrina Sabrok reaparece… en la televisión

“Hoy se cumplen 15 años del día más feliz de mi vida, de que la persona que más amo está conmigo”.

El músico Erick Farjeat está de manteles largos, pues su pequeña hija ya es toda una adolescente que cumplió XV años. Metztli ha sido el motor de la vida de Erick, sobre todo desde que Sabrina Sabrok la abandonó y ha hecho todo por no saber sobre su vida.

En diversos momentos, Farjeat ha ofrecido declaraciones sobre cómo evoluciona Metztli y su condición de autismo. Hace unos años, el feliz papá había logrado con la ayuda de expertos y tratamientos alternativos, que la nena comenzara a decir monosílabos.

Erick nunca ha bajado la guardia con respecto a la crianza de Metztli, e incluso la lleva a tomar clases de artes marciales mixtas, un deporte que comenzó a practicar desde los 6 años y que le ha dado fuerza en todo su sistema.

También, hace unos años, el músico decidió operar a la pequeña para bloquear la posibilidad de un embarazo, ya que debido a su condición no quiso provocarle “una carga psicológica”.

Metztli sigue creciendo feliz con su familia paterna, y es el mismo Erick quien le dedicó unas palabras por sus XV años, manifestándole el gran amor que le tiene.

“Hoy cumple 15 años mi Medusita hermosa, mi gran amor, hoy se cumplen 15 años del día más feliz de toda mi vida, jamás voy a olvidar ese increíble día, yo fui el primero en verla, el primero en cargarla, el primero en alimentarla, en cuanto nació el doctor la puso en mis brazos y desde ese momento supe que ella era la persona que yo iba a amar por siempre! Hoy, 15 años después, sigo recordando perfectamente cada momento, cada detalle del primer día de su vida tomando mi mano, esa manita que jamás voy a soltar! Hoy se cumplen 15 años del día más feliz de mi vida, de que la persona que más amo está conmigo! Feliz cumpleaños hija, Lunita, mi Medusita hermosa, el gran amor de mi vida, felices 15 años, te voy a amar por siempre!”, escribió Farjeat.

Sabrina la gran ausente… en la vida de su hija, pero no en TV

La expareja de Sabrok ha manifestado que la modelo de contenido para adultos no ve a Metztli desde que la nena cursaba primero de primaria, hace casi 10 años.

Hace un par de años le mandaba un poco de dinero y se limitaba a mandarle un mensaje a Erick para notificarle el envío. Sin embargo y aunque no está presente en la vida de la menor, ya hizo su reaparición en la televisión mexicana.

Fue en el programa ‘Es Show’, conducido con Ernesto Chavana donde se hizo presente y sorprendió a los presentes al dejar en el aire si se incorporará como nueva chica del show.

La bailarina de ‘La Hora Pico’ dijo que ya cumple 25 años viviendo en México y en su haber tiene un ‘Big Brother VIP’, estuvo en la portada de 5 revistas ‘PlayBoy’, tuvo un programa de sexualidad en ‘Telehit’ y ahora se presenta en escenarios de todo el mundo haciendo su espectáculo para adultos.

