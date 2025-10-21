Suscríbete
Famosos

Erick Farjeat celebra los XV años de su hija y Sabrina Sabrok reaparece… en la televisión

Metztli llegó a los 15 años rodeada del amor de su padre.

October 21, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Erick-Farjeat.jpg

La expareja de Erick Farjeat ha criado solo a su hija, quien ya cumplió XV años.

Instagram

“Hoy se cumplen 15 años del día más feliz de mi vida, de que la persona que más amo está conmigo”.

El músico Erick Farjeat está de manteles largos, pues su pequeña hija ya es toda una adolescente que cumplió XV años. Metztli ha sido el motor de la vida de Erick, sobre todo desde que Sabrina Sabrok la abandonó y ha hecho todo por no saber sobre su vida.

En diversos momentos, Farjeat ha ofrecido declaraciones sobre cómo evoluciona Metztli y su condición de autismo. Hace unos años, el feliz papá había logrado con la ayuda de expertos y tratamientos alternativos, que la nena comenzara a decir monosílabos.

@erickfarjeat

La Medusita ❤️

♬ original sound - DJ Cummerbund

Erick nunca ha bajado la guardia con respecto a la crianza de Metztli, e incluso la lleva a tomar clases de artes marciales mixtas, un deporte que comenzó a practicar desde los 6 años y que le ha dado fuerza en todo su sistema.

También, hace unos años, el músico decidió operar a la pequeña para bloquear la posibilidad de un embarazo, ya que debido a su condición no quiso provocarle “una carga psicológica”.

Metztli sigue creciendo feliz con su familia paterna, y es el mismo Erick quien le dedicó unas palabras por sus XV años, manifestándole el gran amor que le tiene.

“Hoy cumple 15 años mi Medusita hermosa, mi gran amor, hoy se cumplen 15 años del día más feliz de toda mi vida, jamás voy a olvidar ese increíble día, yo fui el primero en verla, el primero en cargarla, el primero en alimentarla, en cuanto nació el doctor la puso en mis brazos y desde ese momento supe que ella era la persona que yo iba a amar por siempre!Hoy, 15 años después, sigo recordando perfectamente cada momento, cada detalle del primer día de su vida tomando mi mano, esa manita que jamás voy a soltar!Hoy se cumplen 15 años del día más feliz de mi vida, de que la persona que más amo está conmigo!Feliz cumpleaños hija, Lunita, mi Medusita hermosa, el gran amor de mi vida, felices 15 años, te voy a amar por siempre!”, escribió Farjeat.

@erickfarjeat

🥰🥰🥰🥰🥰

♬ Halloween - Misfits

Sabrina la gran ausente… en la vida de su hija, pero no en TV

La expareja de Sabrok ha manifestado que la modelo de contenido para adultos no ve a Metztli desde que la nena cursaba primero de primaria, hace casi 10 años.

Hace un par de años le mandaba un poco de dinero y se limitaba a mandarle un mensaje a Erick para notificarle el envío. Sin embargo y aunque no está presente en la vida de la menor, ya hizo su reaparición en la televisión mexicana.

Fue en el programa ‘Es Show’, conducido con Ernesto Chavana donde se hizo presente y sorprendió a los presentes al dejar en el aire si se incorporará como nueva chica del show.

La bailarina de ‘La Hora Pico’ dijo que ya cumple 25 años viviendo en México y en su haber tiene un ‘Big Brother VIP’, estuvo en la portada de 5 revistas ‘PlayBoy’, tuvo un programa de sexualidad en ‘Telehit’ y ahora se presenta en escenarios de todo el mundo haciendo su espectáculo para adultos.

erick farjeat Sabrina Sabrok
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aracely Arámbula
Famosos
Aracely Arámbula confiesa que vivió momentos de angustia con uno de sus hijos
October 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Cecilia-Gallaino-La-Güereja.jpg
Famosos
Cecilia Galliano mandó a volar a ‘La Güereja’ con un golpe de cadera: “No midió su fuerza”
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Núñez.jpg
Famosos
Laura Núñez: ¿Qué fue de la asistente y más ferviente admiradora de José José?
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
briggitte-bozzo-aaron-mercury-.jpg
Famosos
Briggitte Bozzo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ con Aarón Mercury: “Habrá mucha sensualidad”
October 21, 2025
 · 
Nayib Canaán
lupillo-belinda---.jpg
Famosos
Lupillo Rivera contraataca con abogada en guerra con Belinda: Llegará hasta las últimas consecuencias
Belinda guarda silencio y recurre a la ley; Lupillo responde con su abogada, Mariana Gutiérrez.
October 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
imelda-maribel-.jpg
Famosos
Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven a la carga en los juzgados, pero ahora por la herencia de Julián
La expareja del hijo de Maribel y la actriz fueron citadas a declarar en un juicio de impugnación.
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-Manola-Díez.jpg
Famosos
Manola Díez revive el terrible accidente que dejó ciego a su hijo: “lleno de sangre tenía el ojo en la mano”
Todo ocurrió un 27 de diciembre y a la actriz le dieron la noticia un día después, el ‘Día de los Inocentes’.
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-capataz.jpg
Famosos
Tensión en La Granja VIP: Sergio es Capataz, y Lola Cortés tuvo un pésimo día
¿Qué ha pasado en el reality?
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero