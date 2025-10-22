‘La Tigresa del Oriente’ lanza su versión de ’Thriller’ de Michael Jackson: “me siento una felina fantasmal”

“En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy ‘La Tigresa’, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”.

La popular cantante peruana conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, volvió a conquistar las redes sociales con un lanzamiento excéntrico, fiel a su estilo. Se trata de una versión en español del clásico ‘Thriller’ de Michael Jackson.

El clip titulado "¡Estoy bien THRILLER!”, fue dirigido por Tito Silva, quien es conocido por sus proyectos virales, decidió combinar una atmósfera tenebrosa del tema original con humor y estética selvática.

En una de las estrofas, ‘La Tigresa’ canta: “En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”, un guiño que mezcla terror, humor y empoderamiento.

La producción, grabada entre Lima y la selva peruana, recrea el icónico video de Jackson con un toque latino: zombis con estampados felinos, maquillaje brillante y una coreografía llena de energía. Acompañan a la intérprete los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya.

El clip también recrea el ambiente del icónico video de 1983 dirigido por John Landis.

El estreno del video ocurre justo 10 días antes de festejar Halloween, hecho que permite que sus seguidores se familiaricen con el tema y lo bailen en las fiestas de terror.

A sus 78 años, Juana Judith Bustos Ahuite —nombre real de la artista— demuestra que sigue siendo una de las figuras más perseverantes y carismáticas del internet latinoamericano.

“Siempre me dijeron que era diferente, y por eso sigo creando. La gente necesita alegría, necesita color”, afirmó recientemente en una entrevista.

A más de una década después de hacerse viral junto a Wendy Sulca y ‘Delfín Hasta el Fin’, ‘La Tigresa del Oriente’ sigue ‘rugiendo’ con fuerza en el escenario digital.